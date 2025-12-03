Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 4 dicembre 2025, Steffy e Hope litigano in modo animato, la Logan prova ad aggredirla.

Steffy e Hope per anni sono state rivali in amore e questo ha fatto incrinare sempre di più il loro rapporto, nei precedenti episodi di Beautiful le cose tra loro sono peggiorate ancora di più. La Forrester non ha mai accettato la relazione del fratello con la Logan perché ha sempre avuto dei dubbi sui suoi sentimenti. Quando ha rifiutato per la seconda volta la proposta di matrimonio di Thomas gli ha consigliato di prendere le distanze da lei per non soffrire ancora.

Anticipazioni Beautiful 3 dicembre 2025/ Thomas dopo la rottura lascia Los Angeles, Hope è distrutta

Steffy ha insistito molto con il fratello e alla fine lui ha deciso di seguire il suo consiglio, cioè mettere fine alla sua storia d’amore con Hope e andare via da Los Angeles. Le decisioni dell’ormai ex fidanzato stanno facendo soffrire molto la Logan che non fa che ripetere che lo ama anche se non si sente ancora pronta per convolare a nozze con lui. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nell’episodio di domani, giovedì 4 dicembre 2025, la figlia di Ridge si scaglierà duramente contro Hope.

Anticipazioni Beautiful 28 novembre 2025/ Hope si lamenta di Steffy, vuole vendicarsi? Ridge la difende

Beautiful, anticipazioni 4 dicembre 2025: Hope cerca di colpire Steffy, Ridge e Brooke discutono

Steffy pensa che Hope abbia manipolato Thomas e che la sofferenza che gli ha causato sta mettendo a rischio la sua salute mentale dopo che lui ha impiegato anni per ottenere un equilibrio. Tra loro scoppierà una discussione che diventerà sempre più animata, arriveranno quasi alle mani.

Sarà Hope nella puntata di giovedì 4 dicembre 2025 a tentare di colpire Steffy con uno schiaffo, lei però riuscirà a bloccarla impedendole di aggredirla. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che anche Brooke e Ridge parleranno di ciò che è successo tra Hope e Thomas, entrambi prenderanno le difese dei rispettivi figli.

Anticipazioni Beautiful 27 novembre 2025/ Steffy spinge Thomas a lasciare Los Angeles, lui ama Hope ma...