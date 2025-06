Brooke e Ridge continueranno a pensare al passato nella puntata di Beautiful che andrà in onda mercoledì 4 giugno 2025, anche ai momenti dolorosi della loro storia d’amore come quando lo stilista non si fidava più di lei e ha preferito tornare insieme a Taylor. La Logan gli aveva urlato il suo amore ad Aspen ma non era servito a convincerlo, infatti rimase lì da sola. Le anticipazioni della soap americana, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45, si lasciano sfuggire altri interessanti dettagli che faranno incuriosire non poco i telespettatori.

Anticipazioni Beautiful, 3 giugno 2025/ Ridge fa una sorpresa a Brooke, i due ricordano importanti momenti

Ridge e Brooke in tutti questi anni hanno affrontato moltissimi alti e bassi ma non hanno mai smesso di amarsi. Più volte il Forrester è tornato con Taylor ma la Logan non si è mai arresa e alla fine si sono riconciliali quando erano in Italia. Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, mercoledì 4 giugno 2025, ricorderanno anche il concerto di Andrea Bocelli e altri emozionanti momenti trascorsi insieme a Roma fino al momento in cui hanno deciso di concedere un’altra possibilità al loro amore. Oggi si godono la loro splendida relazione e sono pronti a rinnovare la loro promessa d’amore.

Katherine Kelly Lang: "Non mi stancherò mai di Brooke in Beautiful"/ "Mi piacerebbe vivere in Italia"

Beautiful, anticipazioni 4 giugno 2025: Ridge e Brooke ricordano anche i momenti dolorosi del passato

Sarà un momento molto emozionante quello che Ridge e Brooke vivranno alla Forrester Creations dopo che lui ha fatto una romantica sorpresa alla sua amata. Nonostante ci siano stati anche momenti difficili e dolorosi nella loro storia d’amore, ripercorrerla insieme sarà magico per entrambi.

Altre intriganti vicende terranno i tantissimi fan di Beautiful davanti al televisore, ogni giorno i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai protagonisti nel nuovo episodio in onda su Canale 5. La soap, però, può essere seguita anche sul sito streaming Mediaset Infinity.

John McCook: "Il mio Eric non lascerà Beautiful"/ "È stato il coronamento della mia carriera"

Hope e Deacon parlano di Thomas, lui tira in ballo Sheila

Cos’altro accadrà nell’episodio di Beautiful di mercoledì 4 giugno 2025? Dopo che il padre le chiederà di raggiungerlo Hope si recherà a Il Giardino. Deacon le chiederà come mai sta frequentando Thomas dopo tutto il male che le ha fatto in passato, lei però replicherà alle sue critiche assicurandogli che il Forrester è cambiato.

Lo Sharpe a quel punto tirerà in ballo anche Sheila facendogli notare che lei sin dall’inizio è stata contraria alla loro relazione perché la considera pericolosa e mostruosa. Gli spoiler fanno poi sapere che per l’ennesima volta Deacon cercherà di far capire alla figlia che anche la Carter è cambiata.