Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 4 luglio 2025, Eric non riuscirà ancora a respirare da solo, riceverà una visita in sogno.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, venerdì 4 luglio 2025, i familiari di Eric nella sala d’aspetto dell’ospedale saranno molto preoccupati e impazienti di scoprire come è andato l’intervento. Ridge sarà molto tormentato, teme infatti di aver preso la decisione sbagliata quando ha dato il consenso per l’operazione perché questa non era la volontà del padre.

Anticipazioni Beautiful 3 luglio 2025/ Luna e RJ confessano i loro sentimenti, Eric stabile dopo l'operazione

Le anticipazioni di Beautiful relative all’episodio di domani fanno sapere che Bridget e Finn usciranno finalmente dalla sala operatoria per informare i Forrester in merito alle condizioni di salute del patriarca. I telespettatori sono curiosi di scoprire tutti i dettagli sulla vicenda, certi che per Eric non sia ancora arrivato il momento di salutare per sempre la soap opera americana in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece alle 14.

Anticipazioni Beautiful 2 luglio 2025/ Thorne furioso con Ridge per Eric, lo stilista si difende dalle accuse

Beautiful, anticipazioni 4 luglio 2025: Eric riceve una visita in sogno

La situazione di Eric continuerà ad essere molto delicata dopo l’operazione, Finn e Bridget diranno che nonostante le complicazioni sono riusciti a stabilizzarlo ma al momento non è in grado di respirare da solo, infatti è attaccato al respiratore. Al momento i medici non possono fare più nulla per lui se non aspettare e sperare che riesca a riprendere conoscenza.

Le complicazioni durante l’intervento sono state gravi e hanno compromesso ancora di più la salute di Eric, che sarà in condizioni critiche. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata di domani, venerdì 4 luglio 2025, il Forrester Senior durante il suo sonno profondo riceverà in sogno la visita di una persona a lui molto cara che non vedeva da tantissimo tempo.

Anticipazioni Beautiful, 1 luglio 2025/ Finn pronto ad operare Eric, Bridget chiede di poter assistere