Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 4 novembre 2025, Hope infastidisce Steffy che le chiede di non intromettersi tra lei e Finn.

Nella nuova settimana di Beautiful molta attenzione verrà dedicata ancora alla morte di Sheila, uccisa da Steffy durante l’ennesimo scontro scoppiato tra loro nella casa sulla scogliera. La Forrester dopo aver scoperto che la Carter la stava spiando ha provato più volte a chiederle di andare via, poi per paura di avere lei la peggio l’ha colpita con un coltello. Era sotto choc quando sono arrivati i medici e gli agenti della Polizia, il suo obiettivo non era quello di ucciderla ma ha sentito il bisogno di difendersi.

Finn non sta vivendo un momento affatto semplice, sa bene che la madre biologica ha tormetato a lungo la sua famiglia ma sta male al pensiero che sia stata proprio sua moglie ad ucciderla. Dopo le rassicurazioni di Lì le dirà che riconosce lei come madre, però non può fare a meno di essere dispiaciuto per Sheila dopo quello che è successo. Liam invece non farà mancare il suo sostegno alla Forrester e crede che anche il marito dovrebbe starle vicino in questo momento così delicato invece di allontanarsi da lei.

Beautiful, anticipazioni 4 novembre 2025: i consigli di Hope fanno infuriare Steffy

Dopo aver parlato con Finn di quello che è successo Hope nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, martedì 4 novembre 2025, si recherà da Steffy. Alla Forrester consiglierà di non permettere al trauma che sta affrontando in questo momento di mettere a rischio il suo rapporto con suo marito.

Stando alle anticipazioni di Beautiful la Logan cercherà di far capire alla figlia di Ridge che Finn sta soffrendo molto più di quanto immagina e teme che lei non se ne sia accorta. I consigli di Hope però non verranno accolti bene da Steffy, infatti si arrabbierà molto nell’episodio di martedì 4 novembre 2025. Visibilmente infastidita le dirà di aver superato il limite e le chiederà di non intromettersi nel rapporto tra lei e Finn.

