Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 4 ottobre 2025, Liam è preoccupato per il rapporto di Bill e Poppy, RJ lo rassicura.

Ci sarà sicuramente molta tensione tra Zende, Luna e RJ nei prossimi episodi di Beautiful e i telespettatori si chiedono cosa accadrà tra loro dopo quello che è successo in una delle dependance di Villa Forrester. La Nozawa ha tradito il fidanzato con suo cugino, ma non lo ha fatto volontariamente, le allucinazioni che ha avuto dopo aver ingerito le speciali mentine della madre le hanno fatto credere di essere insieme ad RJ.

Luna continuerà ad essere sconvolta dopo quello che ha fatto, lo sarà anche Zende perché non credeva che lei non fosse davvero coinvolta in quel momento. Lui sin dall’inizio ha manifestato un forte interesse nei suoi confronti e sperava che finalmente anche lei ricambiasse i suoi sentimenti. Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, sabato 4 ottobre 2025, durante una chiacchierata il nonno proverà a tirarlo su vedendolo un po’ triste. Eric è convinto che anche lui troverà presto la ragazza perfetta per lui. Ci terrà anche a ribadire che lui crede molto nel suo talento.

Beautiful, anticipazioni 4 ottobre 2025: RJ rassicura Liam, Luna non trova pace

Chiacchierando con l’ex cognato Liam non potrà fare a meno di manifestare i suoi dubbi nei confronti di Poppy e del suo rapporto con Bill, in passato è capitato più volte che le donne si avvicinassero al padre solo perché è ricco e potente. RJ però difenderà la madre di Luna e con le sue parole proverà a rassicurare Spencer.

Nel frattempo Luna ha scoperto che quelle della madre non sono semplici mentine ma psicofarmaci molto forti che mescolati con l’alcol le hanno causato le allucinazioni a causa delle quali ha tradito il suo fidanzato con Zende. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata di sabato 4 ottobre 2025 la ragazza dirà per l’ennesima volta che lei era davvero convinta che fosse RJ, anche mentre facevano l’amore vedeva il suo volto.

