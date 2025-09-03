Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 4 settembre 2025, Zende invidioso di del rapporto tra Luna e RJ, Eric sta meglio.

Nei precedenti episodi di Beautiful Eric è finalmente uscito dall’ospedale e le sue condizioni di salute stanno pian piano migliorando, non appena è arrivato a Villa Forrester è stato subito circondato dall’affetto dei suoi cari. Durante una chiacchierata lui e Donna faranno un tuffo nel passato soffermandosi sui momenti più belli che hanno trascorso insieme, entrambi credono di aver imparato molto dagli errori che hanno commesso in passato.

Anticipazioni Beautiful 3 settembre 2025/ Thomas insiste con Hope sulle nozze, Zende geloso di RJ

L’amatissima soap opera americana va in onda da oltre trent’anni ma riesce ancora a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori senza mai annoiarli. Questi sono sempre curiosi di sapere cosa succederà ai protagonisti di Beautiful nelle nuove puntate, infatti si piazzano ogni giorno davanti alla tv per non perdere nessuna vicenda. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 alle 13.45 ma si trovano anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful 2 settembre 2025/ Hope non ama Thomas? Steffy preoccupata, la Logan lo rifiuta ancora

Beautiful, anticipazioni 4 settembre 2025: Zende invidioso del rapporto tra Luna e RJ

Non mancheranno le novità nei prossimi episodi di Beautiful, intanto le anticipazioni trapelate fino ad ora rivelano cosa accadrà nella puntata di domani, giovedì 4 settembre 2025. Thomas chiederà a Zende se ha portato i bozzetti della nuova collezione al cugino, lui dice di si poi apparirà infastidito mentre parlerà della storia d’amore tra Luna e RJ. Anche Hope dirà la sua sul loro rapporto dicendo che i due sono legati da un forte sentimento.

La Logan è convinta che la relazione tra RJ e Luna diventerà sempre più importante perché sono davvero innamorati. Zende però non sembra essere disposto ad arrendersi, anche lui prova un forte interesse per la fidanzata di suo cugino. Nell’episodio di Beautiful in onda giovedì 4 settembre 2025 proprio quando Ridge e Brooke si recheranno a Villa Forrester arriverà anche Finn con i risultati degli esami. Le anticipazioni rivelano che il dottore sarà molto felice perché Eric ha fatto molti progressi, il Forrester non vede già l’ora di tornare a lavorare ma Donna gli consiglierà a fare le cose con calma.

Anticipazioni Beautiful, domani 1 settembre 2025/ Colpo di scena per Poppy e Bill: finita la magia?