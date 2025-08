Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà lunedì 5 agosto 2025, Eric riconoscente nei confronti di Finn, Ridge ha paura che il padre sia...

Nella nuova settimana di Beautiful come al solito non mancheranno i colpi di scena e tutte le novità riguardanti le vicende dei protagonisti cattureranno sempre di più l’interesse e l’attenzione dei telespettatori. La soap opera americana è seguita ogni giorno da moltissime persone che non perdono mai gli appuntamenti su Canale 5 per sapere sempre cosa accadrà. In televisione va in onda alle 13.45 da lunedì a sabato, non si ferma nemmeno la domenica ma viene trasmessa alle 14.

Tra poco andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, che potrà essere seguito anche in streaming su Mediaset Infinity, i più curiosi però vogliono già sapere cosa accadrà nei prossimi episodi. Intanto, sul web sono trapelate alcune intriganti anticipazioni in merito alla puntata che terrà compagnia ai telespettatori domani, martedì 5 agosto 2025. Cosa succederà? Sarà molto animato lo scontro tra Li e Poppy, la prima accuserà la sorella di essere di essere alla ricerca di un facoltoso uomo perché è un’approfittatrice.

Beautiful, anticipazioni 5 agosto 2025: Poppy sconvolta a causa di Li, Finn pronto a dimettere Eric

La madre adottiva di Finn rivolgerà dure accuse anche Luna, pensa infatti che sia proprio come sua madre dal momento che si è avvicinata ad RJ dopo essere approdata alla Forrester Creations. Poppy però non resterà in silenzio e inviterà la sorella di smettere di accusarla, le consiglierà anche di voltare pagina lasciandosi il passato alle spalle. Li poco dopo andrà via, Luna vedendola chiederà spiegazioni alla madre.

La Nozawa noterà subito che dopo l’incontro con la sorella sua madre sarà molto turbata, Poppy infatti sarà in lacrime e tremante. Nel frattempo Finn sarà pronto a firmare le dimissioni di Eric e prima di lasciare l’ospedale il Forrester Senior lo ringrazierà per avergli salvato la vita. Stando alle anticipazioni di Beautiful, nella puntata di martedì 5 agosto 2025 Ridge confesserà a Brooke di essere molto preoccupato. Il motivo? Teme che il padre possa essere arrabbiato con lui, a breve lui tornerà a casa e tra loro ci sarà sicuramente un confronto.

