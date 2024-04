Anticipazioni Beautiful 5 aprile 2024/ Il matrimonio tra Ridge e Taylor salta e…

Beautiful torna con nuove anticipazioni domani pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata. La soap, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 aprile 2024/ Steffy incastra Thomas e svela a tutti il suo piano!

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di domani, il focus è su Taylor e Ridge il cui matrimonio salta dopo che il Forrester viene a conoscenza del piano del figlio.

Beautiful, anticipazioni puntata 5 aprile

Ridge chiede spiegazioni a Taylor la quale le rivela che Brooke è in realtà innocente e che la chiamata alla Tutela dei minori era frutto del piano di Thomas. Il Forrester si infuria e le chiede perchè non lo abbia informato subito; la donna ricorda che è stato lui a dire che qualsiasi cosa fosse successa sarebbero rimasti insieme.

Anticipazioni Beautiful 3 aprile 2024/ Taylor sposerà comunque Ridge o dirà la verità?

Sempre le anticipazioni di Beautiful del 5 aprile rivelano che il matrimonio tra Ridge e Taylor salta; il Forrester corre da Brooke e gli svela il diabolico piano del figlio per poi chiederle perdono; ora ha bisogno che la Logan lo perdoni e che il loro amore possa tornare quello di una volta; lei, però, è ancora stupita e sconcertata da tutto quello che sta accadendo. Riuscirà a perdonare tutto e tornare da Ridge? Intanto, Taylor lasciata davanti all’altare piange disperata…

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor scopre che Brooke è innocente; non è stata lei a chiamare alla Tutela dei minori ma Thomas utilizzando un app che modifica la voce. La donna è consapevole che raccontare la verità a Ridge potrebbe compromettere il loro matrimonio. Il Forrester, infatti, sembra provare ancora dei sentimenti per la Logan.

Anticipazioni Beautiful 1 aprile 2024/ Taylor scopre che Brooke è innocente e...

Taylor è sul punto di prendere una decisione; divisa dalla responsabilità di dire tutto a Ridge, oppure tenersi la verità per se e preservare il suo matrimonio. Cosa deciderà di fare? Intanto Brooke è addolorata per le nozze che si stanno per celebrare perchè ancora profondamente innamorata del Forrester. Fortunatamente troverà conforto nel padre, venuto a trovarla, nella compagna di quest’ultimo e nelle sorelle che le saranno vicine. Intanto, il momento delle nozze è quasi arrivato ed è tutto pronto….











© RIPRODUZIONE RISERVATA