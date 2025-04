La settimana di Beautiful sta per concludersi e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della breve pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti senza parole.

La storica soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà domani, sabato 5 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, Eric vuole raggiungere il suo più importante traguardo a tutti i costi e continuerà a lavorare senza sosta. Il suo obiettivo è quello di realizzare una collezione che possa lasciare il segno e dimostrare che non ha perso il suo talento. Donna continuerà a sostenerlo in ogni sua decisione, però sarà molto preoccupata per la sua salute.

Beautiful, anticipazioni 5 aprile 2025: Donna chiede a Eric di mettere fine alla competizione con Ridge

Donna si preoccuperà ancora di più quando il dottor Colby dirà che il Forrester Senior dovrà sottoporsi con urgenza a dei controlli neurologici per capire se abbia avuto dei transitori attacchi ischemici. La Logan scoprirà che Eric sapeva già che avrebbe potuto avere questo tipo di attacchi, il medico infatti lo aveva già messo in guardia. Nell’ultimo periodo lei ha visto il compagno peggiorare giorno dopo giorno ed è per questo motivo he la sua preoccupazione aumenterà.

Le condizioni di Eric stanno peggiorando notevolmente, ormai non riesce più a tenere in mano la matita e nemmeno suonare il pianoforte. In preda alla preoccupazione Donna lo inviterà a mettere fine alla sua competizione con Ridge perché si sta stancando troppo, cercherà quindi di convincerlo a non sforzare la mano per evitare che le sue condizioni di salute possano peggiorare ancora.

R.J. rivelerà ai suoi genitori la verità sulle condizioni di salute di Eric?

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei telespettatori nella puntata che verrà trasmessa domani, sabato 5 aprile 2025. Le anticipazioni Di Beautiful fanno sapere che Donna vorrebbe che Eric mettesse al corrente il resto della famiglia delle sue condizioni di salute, lui però non avrà nessuna intenzione di interrompere la competizione con Ridge.

Nel frattempo Ridge, Brooke e Carter affronteranno di nuovo R.J. per capire cosa stia succedendo ad Eric, lui apparirà in difficoltà. Il ragazzo vorrebbe mantenere il segreto come gli ha chiesto il nonno, però essendo molto preoccupato per lui vorrebbe raccontare tutta la verità al padre che potrebbe aiutarlo ad affrontare questa pericolosa e complicata situazione.