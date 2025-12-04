Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 5 dicembre 2025, Luna spera in una riconcilazione tra Hope e Thomas.

Sono tantissimi i fan di Beautiful che attendono con grande curiosità di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi appuntamenti della storica soap opera americana. Gli episodi vanno in onda su Canale 5 alle 13.45 tutti i giorni, tranne la domenica, i telespettatori però possono vederli anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Le ultime vicende sono state incentrate principalmente sul rapporto tra Hope e Thomas, lui non è riuscito a superare la delusione per l’ennesimo rifiuto della sua amata.

Il Forrester sognava di convolare a nozze con Hope, lei però continua a non essere pronta per questo passo così importante e ha di nuovo rifiutato la sua proposta di matrimonio. Dopo aver parlato con la sorella Thomas ha deciso di seguire i suoi consigli, ha infatti messo fine alla relazione con la Logan e ha deciso di iniziare una nuova vita con Douglas lontano da Los Angeles. La figlia di Brooke si è lasciata travolgere dallo sconforto quando ha scoperto che l’ex fidanzato ha deciso di trasferirsi a Parigi e ha accusato Steffy di averlo convinto ad allontanarsi da lei.

Beautiful, anticipazioni 5 dicembre 2025: Luna spera in una riconcilazione tra Hope e Thomas

In molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti della soap americana nelle prossime puntate, alcuni spoiler svelano le trame dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani. Questi rivelano che Thomas si è recato insieme a Douglas a Parigi, proverà infatti a lasciarsi la storia d’amore con Hope alle spalle dopo quello che è successo tra loro.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, nell’episodio di venerdì 5 dicembre 2025 Luna resterà molto sorpresa quando RJ e Zende le diranno che Thomas è partito. Lei spera che le cose tra il Forrester e Hope possano risolversi al più presto. Il fidanzato della Nozawa apparirà dubbioso, lui sa bene quanto il fratello abbia sofferto a causa del rifiuto della Logan ed è per questo che non pensa che i due torneranno insieme.

