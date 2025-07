Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 5 luglio 2025, i familiari di Eric sperano che si svegli, lui vede Stephanie in sogno.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, sabato 5 luglio 2025, Ridge continuerà a tormentarsi per la situazione del padre, pressato da Brooke, Donna e Steffy ha autorizzato l’intervento e ora si sente responsabile. Al momento Eric non è in grado di respirare da solo, lui però aveva espresso il desiderio di non essere tenuto in vita in modo artificiale.

Le anticipazioni di Beautiful relative all’episodio di sabato 5 luglio 2025 fanno sapere che Eric sarà stabile ma saranno fondamentali le prime ore dopo l’operazione. In ospedale i suoi familiari continueranno a sperare che riprenda presto conoscenza e non possono fare altro che aspettare.

Beautiful, anticipazioni 5 luglio 2025: Stephanie va a trovare Eric in sogno

Nelle ultime settimane le vicende legate ad Eric sono state spesso al centro delle trame della soap opera americana, in onda da lunedì a sabato alle 13.45. Gli episodi oltre che in televisione possono essere seguito anche in streaming sul sito Mediaset Infinity, i suoi tantissimi fan possono quindi recuperarli o rivederli in qualsiasi momento.

Beautiful non si ferma nemmeno la domenica, però va in onda su Canale 5 alle 14, le novità di certo non mancano mai e incuriosiscono i telespettatori ogni giorno di più. In merito alla puntata che verrà trasmessa domani, sabato 5 luglio 2025, le anticipazioni rivelano che Eric non avrà ancora ripreso conoscenza e in sogno gli farà visita Stephanie, la donna andrà a trovarlo per portarlo in un luogo in cui lo attende ormai da diversi anni. Il patriarca resterà con la sua amata o troverà il modo per tornare indietro svegliandosi da questo sonno prodondo? Al momento gli spoiler non si lasciano sfuggire altri dettagli, sarà quindi necessario aspettare per saperne di più.

