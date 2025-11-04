Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 5 novembre 2025, Liam pensa che Finn dovrebbe sostenere Steffy.

I protagonisti di Beautiful sono ancora sconvolti per la morte di Sheila, soprattutto Steffy e Finn. Quello che è accaduto nei precedenti episodi dell’amatissima soap opera americana ha stupito non poco i telespettatori, ma saranno ancora tanti i colpi di scena che lasceranno senza parole. La Forrester continua ad essere molto turbata al pensiero di aver ucciso una persona, anche se continua a ripetere che lo ha fatto per difendersi dal momento che la Carter si è introdotta a casa sua e l’ha aggredita.

Dopo quello che è successo stanno cercando tutti di rassicurare Steffy e di starle accanto in un momento così delicato, Finn però non riesce a superare l’accaduto. Ne ha parlato con Li e anche con Hope, lui naturalmente non dimentica tutto il male che ha fatto Sheila, però era comunque sua madre biologica e non riesce a negare il fatto che sta soffrendo a causa della sua morte. Le anticipazioni di Beautiful relative all’episodio di domani, mercoledì 5 novembre 2025, rivelano che Liam si scaglierà contro il dottore e lo accuserà di aver lasciato la moglie da sola proprio quando aveva bisogno di lui.

Beautiful, anticipazioni 5 novembre 2025: Finn sta soffrendo, Luna vuole dire tutto ad RJ

Liam cercherà di far capire al marito di Steffy che lei non può affrontare da sola questo terribile e delicato momento. Tutta questa situazione sta facendo soffrire moltissimo Finn, da un lato lui vorrebbe sostenere la moglie e aiutarla a superare ciò che è successo, dall’altro però sta male per la morte di Sheila. Ad ogni modo, non pensa che i loro problemi riguardino Spencer.

Cos’altro accadrà a Beautiful nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, mercoledì 5 novembre 2025 alle 13.45? Stando alle antipazioni Luna sarà ancora disperata per aver tradito il suo fidanzato, anche se era convinta di essere nel letto con RJ e non certo con Zende. La colpa è stata delle allucinogene mentine della madre e lei vorrebbe rivelare la verità al Forrester perchè si sente sempre più in colpa nei suoi confronti.

