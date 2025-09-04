Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 5 settembre 2025, felice per le buone notizie Eric vuole organizzare una festa.

Eric ha ricevuto delle ottime notizie da Finn in merito alle sue condizioni di salute e sarà davvero felice, non appena il medico andrà via penserà di organizzare una grande festa con i suoi cari. Le anticipazioni di Beautiful trapelate fino ad ora sul web fanno sapere che nella puntata di domani, venerdì 5 settembre 2025, il Patriarca chiederà ai familiari di informare anche RJ e Luna del party, lei apparirà entusiasta quando scoprirà di essere stata invitata.

Anche RJ sarà molto felice, farà notare alla fidanzata che il nonno prova molta stima nei suoi confronti e crede nel loro amore. Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45 e con le sue accattivanti trame incuriosisce sempre di più i telespettatori, questi non perdono un episodio infatti in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi. Sono emersi altri interessanti dettagli sull’amatissima soap opera americana relativi alla puntata di venerdì 5 settembre 2025. Cosa accadrà? Eric parlerà con Ridge del suo reale stato d’animo non appena i due resteranno da soli.

Beautiful, anticipazioni 5 settembre 2025: Eric parla del suo stato d’animo con Ridge

Durante il confronto con il figlio Eric dirà che forse non riuscirà a tornare operativo come lo era prima del malore, pensa però di poter offrire alla sua famiglia ancora tanto. Parlerà anche della sua defunta moglie dicendo che c’era una grande armonia tra lui e Stephanie durante l’esperienza extra-terrena che ha vissuto mentre era ricoverato in ospedale.

Eric ha detto al figlio che in quel momento era certo di essere nel posto giusto, a detta sua però non era quello il momento giusto per riconciliarsi. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nell’episodio di venerdì 5 settembre 2025 il Forrester Senior dirà a Ridge che spera di far provare ai familiari la sua stessa gioia, intanto Donna parlando con le sue sorelle ammetterà di essere ancora in ansia per la salute di Eric.

