Tante le novità in vista nei prossimi episodi di Beautiful, in onda come sempre su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45. Anche la domenica la soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori, però alle 14. Puntata dopo puntata sono moltissimi i fan che rimangono davanti alla televisione perché curiosi di sapere tutto quello che accadrà ai protagonisti. Volete sapere cosa succederà nell’episodio di domani, venerdì 6 giugno 2025?

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata di domani Donna e Katie continueranno a supportare Eric in un momento così delicato della sua vita. Le due resteranno sempre al suo fianco e non appena noteranno che le sue condizioni di salute stanno peggiorando cercheranno di convincerlo a chiamare il dottor Colby, lui però sarà fermamente contrario.

Beautiful, anticipazioni 6 giugno 2025: Eric si rifiuta di chiamare il medico

Per l’ennesima volta Eric dirà alle sorelle Logan che vuole vivere al meglio i suoi ultimi mesi di vita, soprattutto vuole continuare a creare e a disegnare la nuova linea di moda insieme ad R.J. perché al momento questa è l’unica cosa che riesce a renderlo felice.

Gli spoiler di Beautiful, relativi all’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 6 giugno 2025, fanno sapere che Brooke e Katie si sfogheranno a vicenda. Le due parleranno del dolore che provano per le condizioni di Eric e per la sorella che presto dovrà dire addio all’amore della sua vita.

Ridge vuole lavorare con Eric, come reagisce il Forrester Senior

Ridge si recherà da Eric nella puntata di domani, venerdì 6 giugno 2025, e gli chiederà di lavorare insieme come facevano in passato. Il padre, però, non sarà favorevole perché preferirebbe realizzare la collezione solo con l’aiuto del nipote RJ.

Gli spoiler di Beautiful svelano che Ridge assicurerà al padre che non è un modo per controllarlo o una mancanza di fiducia nei suoi confronti. Gli ha fatto questa proposta perché gli piacerebbe rivivere un’esperienza fatta molte volte in passato, per lui sarebbe davvero bello poter collaborare di nuovo con un grande maestro.