Con le sue intriganti vicende Beautiful continuerà ad appassionare sempre di più i telespettatori nelle prossime puntate, tante saranno infatti le novità e i colpi di scena che spesso lasceranno tutti senza parole. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14. Puntata dopo puntata tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà i protagonisti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 6 maggio 2025. Queste rivelano che R.J. durante la sfilata sarà troppo preoccupato per le condizioni di salute del nonno ora che sa che non vivrà ancora a lungo e non riuscirà a godersi lo spettacolo.

Beautiful, anticipazioni 6 maggio 2025: Luna conforta R.J., alla sfilata riceve molti complimenti

Ci saranno altre interessanti novità nella puntata di domani che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Stando alle anticipazioni Luna resterà sempre accanto ad R.J. in un momento così delicato per lui e lo conforterà, nel frattempo sarà molto emozionata per via dell’evento a cui sta avendo la possibilità di assistere.

Luna sarà molto soddisfatta di conoscere illustri personaggi come la cantante Fanny Greyson. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di martedì 6 maggio 2025 la ragazza riceverà molti complimenti da parte di tutti, soprattutto da Zende. Quest’ultima metterà in evidenza il suo notevole impegno e il suo talento nello stare accanto a Eric.

Dopo la sfilata Eric e Ridge si fanno i complimenti per il loro lavoro

Cos’altro succederà a Beautiful nella puntata che andrà in onda domani, martedì 6 maggio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Ridge ed Eric appariranno entusiasti mentre osserveranno il pubblico, infatti saranno tutti felice della serata. Entrambi cercheranno di capire quali siano le preferenze degli ospiti ma non riusciranno ancora a capire chi di loro vincerà la sfida.

Come da tradizione saranno due abiti da sposa a chiudere la sfilata, subito dopo Katie inviterà tutti ad un rinfresco e chiederà agli ospiti di svelare quali sono i loro modelli preferiti. Sia Eric che Ridge saranno convinti di aver vinto la sfida e si faranno dei sinceri complimenti per il lavoro svolto.