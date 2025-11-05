Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 6 novembre 2025, Finn fa una promessa alla moglie, Poppy teme che Luna...

Continuerà ad esserci molta tensione tra Steffy e Finn nei prossimi episodi di Beautiful, quello che è successo nella casa sulla scogliera. La morte di Sheila ha turbato moltissimo il dottore e questo potrebbe rovinare il suo rapporto con la moglie, lui infatti non riesce a mandare giù il fatto che sua madre biologica è morta per mano della Forrester. Nelle precedenti puntate si è sfogato con Hope e con Li, ad entrambe ha ammesso che non riesce a superare l’accaduto.

Su Canale 5 la storica soap opera americana fa compagnia ai suoi affezionati fan da lunedì a sabato alle 13.45 e riesce sempre a catturare la loro attenzione con tante intriganti vicende. Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, giovedì 6 novembre 2025, quali vicende appassioneranno i telespettatori? Stando alle anticipazioni emerse sul web Finn avrà un confronto con la moglie.

Finn sarà sincero con la moglie, infatti ammetterà che non è ancora riuscito a superare la morte di Sheila. Nonostante la tenesse a distanza a causa del male che aveva fatto alla sua famiglia era comunque sua madre naturale. Per lui è davvero difficile accettare che Steffy l’abbia uccisa.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, giovedì 6 novembre 2025, Steffy cercherà di consolare il marito vedendolo così turbato. Finn intanto le farà una promessa, quale? Non si fermerà più in ospedale per dormire, proverà infatti a tornare a casa da lei e dai loro figli. Ci saranno altre novità? Stando alle anticipazioni Poppy proverà a tenere RJ allo scuro dal tradimento, teme però che Luna in preda al suo senso di colpa possa raccontargli di essere andata a letto con Zende.

