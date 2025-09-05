Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 6 settembre 2025, Luna al settimo cielo parla di RJ con la madre, lui dice a Zende che...

A Beautiful sta diventando sempre più forte il legame tra Luna e RJ, un’unione che Eric ha dimostrato di apprezzare molto a differenza di Zende che invece è apparso geloso dal momento che anche lui è interessato alla ragazza. Nell’ultimo periodo infatti è nata un po’ di tensione tra i due cugini, anche a causa del lavoro alla Forrester Creations. Sul web sono trapelate intriganti anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domani, come al solito alle 14 su Canale 5, saranno tante le novità che incuriosiranno sempre di più i telespettatori.

Dopo aver trascorso una romantica notte con il fidanzato Luna sarà felicissima, per la sua prima volta ha aspettato la persona giusta ed è convinta che tra lei e RJ non finirà mai. Le anticipazioni di Beautiful relative all’episodio di sabato 6 settembre 2025 rivelano che non appena il Forrester andrà via arriverà Poppy. Madre e figlia durante una chiacchierata parleranno delle loro vite sentimentali, per entrambe è un momento molto sereno e felice.

Beautiful, anticipazioni 6 settembre 2025: confronto tra RJ e Zende a Villa Forrester

Poppy apparirà davvero felice per la figlia, a Los Angeles oltre ad ottenere uno stage importante alla Forrester Creations si è legata sentimentalmente ad uno dei ragazzi più ricchi d’America. Luna però non gradirà molto le parole della madre, le due subito dopo parleranno anche di Bill e della misteriosa paternità.

Nel frattempo Ridge, RJ e Carter si recheranno a Villa Forrester dove troveranno anche Zende insieme ad Eric. Stando alle anticipazioni di Beautiful ci sarà un confronto tra i due cugini in merito alle tensioni nate ultimamente tra loro. Nell’episodio di sabato 6 settembre 2025 RJ ci terrà a precisare che lo apprezza molto, sia come designer che come cugino. Gli dirà anche che sono una famiglia e che dovrebbero quindi volersi bene senza litigare.

