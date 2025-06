Tanta è la curiosità da parte dei tantissimi fan di Beautiful di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nella puntata di domani, sabato 7 giugno 2025. Sono tantissime le persone che vanno alla ricerca di intriganti spoiler perché non ce la fanno ad aspettare la messa in onda dei nuovi episodi su Canale 5, da lunedì a sabato alle 13.45. Non tutti però guardano la soap opera americana in televisione, molti telespettatori infatti lo fanno in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, 6 giugno 2025/ Kate e Donna preoccupate per Eric, Ridge fa una proposta al padre

Beautiful va in onda anche la domenica, alle 14, intanto scopriamo cosa accadrà nell’episodio di sabato 7 giugno 2025. Nell’ultimo periodo l’attenzione si sta concentrando molto su Eric per via delle sue gravi condizioni di salute, in pochi sanno che sta peggiornado sempre di più e che non gli resta ancora molto da vivere.

Anticipazioni Beautiful, 5 giugno 2025/ Hope non cambia idea su Sheila, Ridge e Brooke rassicurano RJ

Beautiful, anticipazioni 7 giugno 2025: Ridge preoccupato, Brooke vorrebbe supportare Eric

Le anticipazioni rivelano che Ridge ha proposto al padre di lavorare di nuovo insieme per poter trascorrere un po’ di tempo con lui e per rendere meno pesante l’impegno di RJ dal momento che Eric gli ha addossato una grande responsabilità chiedendogli di aiutarlo a disegnare.

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, sabato 7 giugno 2025, Brooke dirà a Katie che essere al corrente della malattia di Eric e non poterne parlare con lui la fa sentire frustrata. Lei vorrebbe dimostrarle il suo affetto e la sua vicinanza in un momento così difficile ma il Forrester Senior non vuole che altre persone oltre Donna, RJ e Kate sappiamo che sta per morire.

Anticipazioni Beautiful, 4 giugno 2025/ Hope dice a Deacon che Thomas e cambiato, lui mette in mezzo Sheila

Steffy triste per Eric, la Forrester si sfoga con Finn

Diversi componenti della famiglia Forrester sono venuti a conoscenza delle reali condizioni di salute di Eric a sua insaputa, devono però fare finta di non sapere nulla. Nell’episodio di Beautiful di sabato 7 giugno 2025 in preda alla malinconia Steffy farà visita a Finn in ospedale e non riuscirà a trattenere le lacrime.

Sfogandosi con il marito la Forrester dirà che non sa molto sulla malattia del nonno, il padre però le ha detto che le sue condizioni stanno peggiorando velocemente e presto li lascerà. In assenza di altri dettagli Finn non potrà dare a Steffy un parere medico su Eric.