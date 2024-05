Anticipazioni Beautiful 7 maggio 2024/ Bill minaccia Steffy per far uscire Sheila di prigione

Le anticipazioni di Beautiful per la giornata di domani, 7 maggio 2024, regalano ai telespettatori dinamiche molto intriganti. Al centro del nuovo appuntamento ci saranno Sheila e Bill sempre più uniti contro tutti; lo Spencer è ormai del tutto plagiato dalla rossa e tenterà in tutti i modi di farla uscire di prigione.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 maggio 2024/ Sheila viene catturata e arrestata, ma Bill...

La donna diabolica è finita in carcere, ma è abbastanza sicura che molto presto l’imprenditore troverà un modo per farla uscire. Steffy e Finn avranno le mani legate, almeno inizialmente, a causa dell’assurda proposta avanzata da Bill per tutale Sheila.

Beautiful, anticipazioni 7 maggio 2024: Bill fa una proposta a Steffy e Finn

La polizia è riuscita finalmente a catturare Sheila e ad assicurarla alla giustizia portandola in carcere. La diabolica donna riceve la visita di Li molto soddisfatto di vederla dietro le sbarre, ma qualcosa non torna completamente. La rossa, infatti, ha sempre un sorriso stampato in faccia come se sapesse che presto riuscirà ad evadere, e tornare a piede libero.

Anticipazioni Beautiful 3 maggio 2024/ Bill sembra impazzito, Liam è preoccupato per il padre...

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Bill è sempre più stregato da Sheila e, per farla uscire di prigione, fa una proposta assurda a Steffy e Finn. Lo Spencer promette di non denunciare Taylor rivelando che la donna gli ha sparato anni prima, se la coppia desiste dall’intento di denunciare la diabolica rossa. La coppia è spiazzata da quello che l’imprenditore sta facendo pur di liberare la donna.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti, Steffy e Finn hanno immobilizzato Sheila per consegnarla alla polizia e vederla finire in prigione una volta per tutte. Quando il destino della rossa diabolica sembrava ormai segnato, Bill fa il suo ingresso e rimescola le carte in tavola.

Anticipazioni Beautiful 1 maggio 2024/ Brooke e Taylor sempre più amiche...

Lo Spencer annuncia di avere una relazione con lei mostrando già i primi segni di squilibrio, e minaccia la coppia che farà tutto ciò che è in suo potere per proteggere Sheila. L'imprenditore minaccia Steffy di rivelare alla polizia cosa gli ha fatto Taylor diversi anni prima…











