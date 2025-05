Le ultime vicende di Beautiful stanno catturando non poco l’attenzione dei telespettatori, curiosi di scoprire chi si aggiudicherà la vittoria della sfida tra il Forrester Senior e suo figlio. Cosa succederà nei prossimi episodi? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere alcun dettaglio, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi.

Anticipazioni Beautiful, 6 maggio 2025/ Luna soddisfatta, dopo la sfilata Eric e Ridge si fanno i complimenti

L’amata soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, gli episodi però oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 7 maggio 2025. Queste rivelano che Fanny Greyson e la contessa Von Frankfurt colpite dal fascino e dal talento di Ridge si complimenteranno con lui e la cosa farà ingelosire non poco Brooke.

Anticipazioni Beautiful, 3 maggio 2025/ Eric e Ridge tesi per la sfilata, R.J. distrutto dalla verità

Beautiful, anticipazioni 7 maggio 2025: caos nell’ufficio vendite, Ridge scatena l’ira della Contessa

I tantissimi fan della soap opera americana assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani che faranno incuriosire tutti. Stando alle anticipazioni con il loro incredibile lavoro sia Eric che Ridge stanno ottenendo molto successo, Donna non perderà occasione per lodare il suo compagno e lui non vede l’ora di scoprire chi sia il vincitore tra lui e suo figlio.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’ufficio vendite si scatenerà un piccolo e diplomatico incidente, quale? La contessa Von Frankfurt ed Esther Valentine vorrebbero comprare lo stesso abito. Ridge sa che la seconda ha la precedenza sull’acquisto quindi la sosterrà con eleganza ma questo scatenerà la furia della nobile al punto da giurare di non fare più affari né con Lauren Fenmore né con i Forrester.

Anticipazioni Beautiful, 2 maggio 2025/ Esther emozionata, Eric e Ridge si preparano ad affrontare la sfida

Luna conforta R.J., Ridge ed Eric si fanno i complimenti

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 6 maggio 2025, R.J. non riuscirà a godersi lo spettacolo perché troppo preoccupato per il nonno ora che sa che non gli resta molto da vivere. Luna lo conforterà, intanto sarà molto emozionata di partecipare all’evento e di conoscere famosi personaggi come la cantante Fanny Greyson. Sia Ridge che Eric saranno felici per la serata e osserveranno con entusiasmo la reazione del pubblico.

Eric e Ridge cercheranno di capire le preferenze degli ospiti ma non riusciranno a capire chi di loro ha vinto. A fine sfilata Katie inviterà tutti al rinfresco oltre ad indicare i loro modelli preferiti. Entrambi gli stilisti saranno convinti di aver vinto la sfida e per il lavoro svolto si faranno dei sinceri complimenti.