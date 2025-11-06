Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 7 novembre 2025, Zende vorrebbe prendere il posto di RJ con Luna.

Nonostante sia già passato un po’ di tempo Luna continuerà ad essere molto turbata e in preda ai sensi di colpa per quello che è successo nei precedenti episodi di Beautiful. La ragazza dopo aver ingerito le ‘mentine’ della madre è andata a letto con Zende, però era davvero convinta che fosse RJ. Quando ha scoperto che quelle della madre non erano semplici mentine ma tranquillanti che le hanno provocato delle allucinazioni.

Anticipazioni Beautiful 6 novembre 2025/ Steffy consola Finn, lui sta soffrendo ma le fa una promessa

Luna è molto innamorata del Forrester e ha davvero paura di perderlo, però vivere con questo senso di colpa la fa soffrire tantissimo ed è per questo che vorrebbe raccontare tutta la verità al suo fidanzato. Stando alle anticipazioni di Beautiful, il figlio di Ridge nella puntata che andrà in onda venerdì 7 novembre 2025 noterà che la Nozawa non è affatto serena. Il ragazzo le proporrà quindi di andare a casa sua per stare un po’ da soli e rilassarsi insieme.

Anticipazioni Beautiful 5 novembre 2025/ Liam accusa Finn di aver abbandonato Steffy, Luna è disperata

Beautiful, anticipazioni 7 novembre 2025: Zende è innamorato di Luna, vorrebbe stare con lei

Dopo che Luna e RJ andranno via dalla Forrester Creation Poppy e Zende parleranno per l’ennesima volta della situazione che si è creata. Il ragazzo le ripeterà ancora di essere molto innamorato di sua figlia ed è felice per quello che è successo tra loro, anche se non voleva che accadesse in quel modo.

Zende nella puntata di Beautiful di domani, venerdì 7 novembre 2025, dirà a Poppy che non avrebbero certo voluto che Luna cedesse alle sue avances solo perché aveva preso le sue mentine e non era lucida. Le anticipazioni rivelano anche che il ragazzo ammetterà che sarebbe felice di prendere il posto di RJ se lui dovesse mettere fine alla sua storia d’amore con Luna dopo aver scoperto la verità.

Anticipazioni Beautiful 4 novembre 2025/ Steffy chiede a Hope di non interferire nel rapporto tra lei e Finn