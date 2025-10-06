Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 7 ottobre 2025, Luna va da RJ per rivelargli tutto ma non ci riesce, Poppy parla con Zende.

Luna continuerà ad essere molto confusa nei prossimi episodi di Beautiful, vorrebbe essere sincera con il suo fidanzato in merito al tradimento ma ha paura di perderlo. Di certo non sarà affatto semplice per RJ accettare che la fidanzata sia andata a letto con suo cugino, la loro storia d’amore potrebbe infatti giungere davvero al capolinea se la verità verrà a galla. Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 alle 13.45 domani, martedì 7 ottobre 2025, dopo un confronto con Poppy e Zende la giovane Nozawa deciderà di andare a parlare con il Forrester e di essere onesta nei suoi confronti.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, nell’episodio di martedì 7 ottobre 2025 RJ come sempre sarà molto affettuoso con la fidanzata, di certo non può proprio immaginare che lei lo abbia tradito. Vedendola turbata cercherà di rassicurarla, il ragazzo la abbraccerà e le ripeterà ancora quanto sia diventata importante nella sua vita.

Beautiful, anticipazioni 7 ottobre 2025: Poppy affronta Zende, anche lui è sconvolto

Nel nuovo appuntamento della soap opera americana che verrà trasmesso domani Luna sembrerà pronta a confessare la verità ad RJ, deciderà però di restare in silenzio perché ha troppa paura di perdere il fidanzato. Nel frattempo Poppy avrà un confronto con Zende, la donna vuole essere certa del fatto che lui non abbia approfittato della figlia.

Quella notte Luna non era assolutamente in sé, Zende però non lo aveva capito. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di martedì 7 ottobre 2025 assicurerà a Poppy di non aver approfittato di sua figlia. Quando l’ha trovata nella sua dependance era davvero convinto che fosse andata lì per stare con lui, infatti anche lui è molto turbato per quello che è accaduto.

