I prossimi episodi di Beautiful cattureranno non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Quotidianamente, tantissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece alle 14.

Beautiful, anticipazioni americane: Liam abbandona Spencer Publications/ E si allontana per sempre da Bill

Non solo sul piccolo schermo, gli episodi di Beautiful infatti sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 8 aprile 2025. Queste rivelano che Hope si recherà a casa di Finn per riportare un giocattolo dimenticato a casa sua da Kelly e inizieranno a parlare delle loro problematiche familiari. Il dottore ammetterà che la partenza della moglie e dei bambini l’ha reso davvero triste, però farà di tutto per riportarli a casa.

Beautiful, spoiler fino al 12 aprile 2025/ Deacon rovina tutto? La reazione di Finn all'incontro con Sheila

Beautiful, anticipazioni 8 aprile 2025: Finn consola Hope e la mette in guardia da Thomas

Nella puntata di domani, parlando con il marito di Steffy la Logan ammetterà di essere davvero provata per la fine del suo matrimonio con Liam. Però, si dirà anche stanca di dover sempre lottare con la Forrester per l’amore dell’ex marito.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di martedì 8 aprile 2025 Finn proverò a rassicurare Hope. Il dottore la metterà anche in guardia da Thomas, lui non crede che lo stilista sia l’uomo adatto a lei.

Anticipazioni Beautiful 5 aprile 2025/ Eric peggiora, Donna gli chiede di interrompere la sfida con Ridge

Sheila e Deacon si sono fidanzati, lei spera che Steffy resti in Europa

Nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 7 aprile 2025, dopo essersi fidanzati ufficialmente Deacon e Sheila si chiederanno quale sarà la reazione dei loro familiari in merito all’inaspettata novità. Lui è certo che Hope e Broke non la prenderanno affatto bene e che proveranno a fargli cambiare idea, però non ha nessuna intenzione di farsi ostacolare.

Lo Sharpe è sicuro dei sentimenti che prova per Sheila e non vede l’ora che diventi sua moglie. Stando alle anticipazioni di Beautiful la Carter, invece, spera che questa novità la aiuti a riavvicinarsi a Finn. Lei spera che Steffy resti in Europa perché è convinta che sia l’unico ostacolo tra lei e il figlio.