Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 8 luglio 2025, Ridge chiede ad RJ di lavorare insieme, Hope sostiene Brooke.

Nella nuova settimana di Beautiful non mancheranno le novità e i suoi affezionati fan si chiedono già cosa dovranno aspettarsi nelle nuove puntate della storica soap opera americana, in onda su Canale 5 alle 13.45 da lunedì a sabato. Sono tantissime le persone che giorno dopo giorno si lasciano travolgere dalle vicende dei Forrester e degli altri personaggi della soap. Oltre che in televisione gli episodi possono essere seguiti anche sul sito di streaming Mediaset Infinity.

In ospedale Ridge sarà ancora molto scosso per la situazione del padre, nell’episodio che verrà trasmesso martedì 8 luglio 2025 deciderà di tornare in ufficio. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che il Forrester incontrerà RJ e lo informerà in merito alle attuali condizioni di salute di Eric.

Beautiful, anticipazioni 8 luglio 2025: Hope sostiene Brooke, le due parlano di Eric

RJ manifesterà il desiderio di recarsi in ospedale dal nonno dopo aver parlato con Ridge, gli spoiler fanno sapere che lo stilista prima di farlo andare via gli chiederà di lavorare insieme. Al figlio proporrà di completare loro il lavoro rimasto incompiuto del patriarca.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che non appena Donna tornerà in ospedale Brooke si recherà a Villa Forrester per prendere le ultime cose. Anche Hope si recherà lì e darà il suo sostegno alla madre. Nella puntata di domani, martedì 8 luglio 2025, madre e figlia parleranno dell’importanza che Eric ha avuto nelle loro vite. La Logan dirà alla madre di essere molto fiduciosa in merito alla ripresa che Forrester Senior, Brooke invece apparirà molto spaventata.