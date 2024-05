Anticipazioni Beautiful 8 maggio 2024/ Steffy vorrebbe denunciare Sheila ma…

Le anticipazioni di Beautiful per la giornata di domani, 8 maggio 2024, si incentrano soprattutto su Sheila e Steffy. Il pubblico è ancora con il fiato sospeso dopo l’arresto della donna che promette di uscire per ricostruire la propria vita. La Carter ha traviato completamente Bill, che sembra molto preso da lei, al fine di manipolarlo per ottenere ciò che vuole. La rossa è dietro le sbarre, ma la fitta trama di inganni che ha tessuto potrebbe farla evadere molto presto.

Beautiful, anticipazioni 8 maggio 2024: Steffy in difficoltà a causa di Bill

Sheila è finita in prigione grazie all’intervento tempestivo della polizia che la stava cercando incessantemente per le strade di Los Angeles. Li decide di recarsi in carcere solo per mostrarsi soddisfatto di vederla finalmente dietro le sbarre, ma qualcosa attira la sua attenzione.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila comincia a sorridere in modo diabolico convinta che uscirà da quel maledetto posto molto presto. La rossa, infatti, ha un asso nella manica ovvero Bill che minaccia di denunciare Taylor alla polizia se Steffy decidesse di testimoniare contro di lei. Taylor, anni prima, aveva sparato allo Spencer e se si venisse a sapere sarebbe la fine per lei. Steffy è con le mani legate; non sa cosa fare, ma non può denunciare la diabolica rossa senza mettere nei guai sua madre.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti, Sheila finisce in prigione dopo che Steffy e Finn l’hanno immobilizzata; Bill ha promesso che farà uscire la donna ad ogni costo e minaccia Steffy di rivelare alla polizia che Taylor gli ha sparato tanti anni prima.

Lo Spencer sembra ormai completamente sotto il fascino della rossa, e Liam è molto preoccupato per il padre che dà segni di squilibrio. La Carter riceve la visita di Li in carcere, ma si comporta in modo molto strano… di sicuro ha qualcosa in mente.











