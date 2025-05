Puntata dopo puntata Beautiful riesce sempre a conquistare non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan che quotidinanamente si piazzano davanti al televisore per non perdere tute le novità e i colpi di scena. La storica soap opera va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi, i telespettatori infatti sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Non solo in televisione, gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa accadrà nella puntata di domani, giovedì 8 maggio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Charlie dopo essere rimasto folgorato da Esther le rivelerà i suoi sinceri sentimenti, intanto Carter sarà pronto ad annunciare il vincitore della sfida.

Beautiful, anticipazioni 8 maggio 2025: R.J. sempre più nervoso, Brooke nota la tensione

Ci saranno molte altre interessanti vicende nella puntata che verrà trasmessa domani, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. Stando alle anticipazioni R.J. continuerà ad essere molto teso, per lui sarà davvero difficile continuare a sostenere il peso del segreto che deve mantenere.

Luna proverà a sostenere il Forrester Junior ma sarà del tutto inutile perché sarà troppo teso per calmarsi. Oltre ad essere preoccupato per il nonno R.J. pensa che non sia giusto che solo lui, Donna e Katie siano a conoscenza della verità sulle condizioni di salute di Eric. Nell’episodio di Beautiful di giovedì 8 maggio 2025 Brooke noterà che suo figlio è troppo nervoso e penserà che la sua ansia non possa derivare solo dal risultato della sfilata.

R.J. confessa la verità su Eric a Brooke, Carter annuncia il vincitore

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, giovedì 8 maggio 2025 Brooke capirà che R.J. sta nascondendo qualcosa e gli chiederà di essere sincero con lei questa volta.

Il Forrester Junior deciderà di rivelare tutta la verità alla madre, infatti le dirà che Eric soffre di TIA, cioè di ischemie transitorie. Confesserà anche che i medici gli hanno dato solo pochi mesi di vita, una rivelazione che la sconvolgerà non poco. Nel frattempo Carter rivelerà a Ridge che il vincitore è lui.