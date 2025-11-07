Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 8 novembre 2025, Hope è prepccupata per Finn e Steffy, loro cercando di superare il trauma.

Saranno momenti molto delicati per Finn e Steffy nei prossimi appuntamenti di Beautiful in onda da lunedì a sabato alle 13.45, entrambi stanno cercando di affrontare il loro trauma causato dalla morte di Sheila. I primi giorni dopo l’accaduto per lui non sono stati affatto semplici, dormiva anche in ospedale perché non riusciva ad affrontare la moglie. Non è semplice per il dottore accettare che è stata la moglie ad uccidere sua madre naturale, però le ha promesso che proverà a restare al suo fianco.

Anticipazioni Beautiful 7 novembre 2025/ RJ vede Luna turbata, Zende confessa a Poppy che vorrebbe...

Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa accadrà nell’episodio che i telespettatori vedranno domani, sabato 8 novembre 2025. Dove? Su Canale 5 oppure in streaming sul sito Mediaset Infinity. Quali saranno le vicende che di sicuro cattureranno l’attenzione dei fan? Finn farà un terribile incubo che gli farà rivivere la morte di Sheila, Steffy proverà a rassicurarlo e a consolarlo vedendolo così turbato.

Anticipazioni Beautiful 6 novembre 2025/ Steffy consola Finn, lui sta soffrendo ma le fa una promessa

Beautiful, anticipazioni 8 novembre 2025: Hope è preoccupata per Finn e Steffy

Finn non riesce a restare indifferente di fronte alla morte di Sheila anche se ha causato tanta sofferenza a lui e alla sua famiglia. Infatti, i sentimenti che prova per lei sono contrastanti. Anche Steffy continuerà ad essere turbata, sta cercando di sopportare il peso di aver ucciso una persona. La Forrester prova un forte senso di colpa anche se è certa di aver agito per difendersi.

Mentre proveranno ad affrontare il loro trauma Steffy e Finn si ripeteranno quanto si amano e quanto hanno bisogno di rimanere uniti. Nel frattempo Hope, nella puntata di sabato 8 novembre 2025, dirà a Thomas di essere molto preoccupata per il rapporto di sua sorella con il marito. Il Forrester non è d’accordo con il pensiero della Logan, pensa infatti che suo cognato abbia il dovere di sostenere sua moglie anche se sta male per la morte di Sheila.

Anticipazioni Beautiful 5 novembre 2025/ Liam accusa Finn di aver abbandonato Steffy, Luna è disperata