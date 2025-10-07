Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 8 ottobre 2025, Hope chiede di nuovo al padre di lasciare Sheila.

La situazione apparirà sempre più delicata a Beautiful tra Zende, Luna e RJ, il giovane Forrester però ancora non è al corrente del fatto che la fidanzato è andata a letto con suo cugino dopo essere andata via dalla festa di Eric. Lei si sente incredibilmente in colpa ed è distrutta, ha anche provato a raccontargli tutto ma non c’è riuscita per paura di perderlo.

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, mercoledì 8 ottobre 2025 alle 13.45, Zende e Poppy continueranno a parlare di quello che è successo. Stando alle anticipazioni il ragazzo le farà notare che se si trovano in questa situazione è solo colpa sua dal momento che erano le sue le ‘mentine’ che Luna ha ingerito mentre si trovavano a Villa Forrester, quindi la causa è lei anche se non lo ha fatto di proposito.

Beautiful, anticipazioni 8 ottobre 2025: le parole di Hope fanno riflettere Deacon, lascerà Sheila?

Zende e Poppy, però, continueranno ad essere d’accordo sul fatto che RJ non dovrebbe conoscere la verità su quella notte perché potrebbe mettere seriamente a rischio il suo rapporto con Luna. Nel frattempo a Il Giardino Hope avrà un confronto con Deacon e per l’ennesima volta lo inviterà a mettere fine alla sua storia d’amore con Sheila. Lei continua ad essere convinta che sia una donna pericolosa che non è davvero capace di cambiare.

Deacon è davvero innamorato della Carter ma non potrà fare a meno di riflettere quando la figlia gli dirà che non vedrà più né lei né i nipoti se non lascerà Sheila. Quest’ultima nell’episodio di mercoledì 8 ottobre 2025 proverà a far commuovere Hope chiedendole una possibilità, però sarà del tutto inutile. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Hope la inviterà a lasciare suo padre e ad andare via per sempre se lo ama davvero.

