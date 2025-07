Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 9 luglio 2025, Zende vuole lavorare con Ridge alla collezione di Eric, lui lo chiede ad RJ.

Non mancheranno i colpi di scena nei prossimi episodi di Beautiful, cosa dovranno aspettarsi i suoi affezionati fan? Sono moltissime le persone che non perdono una puntata, guardano la soap opera americana ogni giorno su Canale 5 alle 13.45 oppure in streaming sul sito Mediaset Infinity e sono sempre curiose di scoprire tutto quello che accadrà. I protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’interesse dei telespettatori, spesso li lasciano anche senza parole.

Sul web trapelano spesso interessanti anticipazioni in merito alle prossime puntate di Beautiful e sono in molti a curiosare tra gli spoiler perché non hanno voglia di aspettare per scoprire cosa accadrà. Sull’episodio che verrà trasmesso domani, mercoledì 9 luglio 2025, sappiamo già che Zende scoprirà che Ridge ha chiesto ad RJ di lavorare con lui per completare il lavoro di Eric.

Beautiful, anticipazioni 9 luglio 2025: Ridge fa una proposta a Zende dopo la sua richiesta

Zende è convinto di avere più esperienza e competenze rispetto ad RJ ed è per questo motivo che chiederà allo zio di poter lavorare lui alla collezione del nonno. Quando il patriarca e suo figlio si sono sfidati e lui ha chiesto aiuto ad RJ per realizzare la sua collezione Zende non l’aveva presa affatto bene.

Ridge però è convinto che suo padre vorrebbe che ad occuparsi del suo lavoro fosse RJ dal momento che stavano già lavorando insieme nell’ultimo periodo. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nella puntata di mercoledì 9 luglio 2025 a causa di questa situazione nascerà un po’ di rivalità, non solo tra i due cugini ma anche tra Zende e suo zio. Il Forrester chiederà al nipote di lavorare insieme a loro, però solo come aiutante.

