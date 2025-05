Cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Tanta è la curiosità dei suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti senza parole. L’amata soap opera va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece alle 14 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, venerdì 9 maggio 2025. Queste rivelano che Ridge sarà al settimo cielo per aver vinto la sfida e non vedrà l’ora di correre da suo padre per comunicargli la notizia.

Beautiful, anticipazioni 9 maggio 2025: Brooke e R.J. svelano la verità su Eric a Ridge

Per Ridge è stata una grande soddisfazione vincere contro suo padre ma di sicuro per il Forrester Senior sarà una grande delusione. Lui è convinto di aver realizzato la migliore collezione della sua carriera, infatti pensa ancora di essere lui il vincitore e attenderà con ansia il verdetto di Carter.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di venerdì 9 maggio 2025 Donna cercherà di tenere calmo Eric per evitare di fargli avere degli attacchi, lui però sarà super eccitato. Intanto R.J. e Brooke raggiungeranno Ridge e gli riveleranno la verità sulle condizioni di salute del padre, una notizia che lo sconvolgerà non poco.

Ridge sconvolto dalla verità su Eric mente sul vincitore

Dopo aver scoperto la verità sul padre Ridge capirà il motivo per cui Eric abbia combattuto in quel modo e non appena entrerà nel suo ufficio deciderà di non dirgli la verità sul vincitore. Lo stilista dirà al padre che ha vinto lui, che i suoi modelli sono andati a ruba e che lo ha stracciato.

Cos’altro succederà nella puntata di domani, venerdì 9 maggio 2025? Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Eric si commuoverà e dirà al figlio di non aver sfidato lui ma se stesso. Il Forrester Senior voleva capire se fosse ancora in grado di realizzare una collezione di alta moda.