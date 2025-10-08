Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 9 ottobre 2025, Luna pronta a rivelare la verità, RJ pensa che nulla può separarli.

Va avanti già da un po’ la storia d’amore tra Deacon e Sheila a Beautiful, nessuno però fino ad ora ha accettato la loro unione, soprattutto Hope. Più volte la Logan ha infatti chiesto al padre di lasciare la sua fidanzata perché è una donna molto pericolosa e incapace di cambiare. In preda alla preoccupazione ha anche ricattato il padre dicendogli che non vedrà più né lei né i suoi figli se continuerà a stare con la Carter.

Anticipazioni Beautiful 8 ottobre 2025/ Hope chiede a Deacon di lasciare Sheila, lei prova a farla commuovere

Sheila e Deacon però si amano e vorrebbero convolare a nozze, le anticipazioni di Beautiful della puntata di giovedì 9 ottobre 2025 rivelano che lei vorrebbe finalmente annunciare la novità. Lui però non potrà fare a meno di ripensare alle parole di Hope ed è per questo che rimanderà ancora l’annuncio. La Carter ci rimarrà molto male, lo Sharpe però ha paura di perdere davvero la sua famiglia a causa della loro relazione.

Anticipazioni Beautiful 7 ottobre 2025/ Luna vuole confessare la verità ad RJ ma... Poppy affronta Zende

Beautiful, anticipazioni 9 ottobre 2025: Luna soffre, RJ la rassicura

RJ ha subito notato che Luna è turbata e dopo aver provato a rassicurarla le dirà che possono affrontare qualcunque cosa insieme, lei però ha paura di rovinare il loro rapporto. Stretti in un abbraccio si faranno una promessa, quella di rimanere sempre insieme, la ragazza però sta soffrendo molto per quello che ha fatto. Intanto Poppy non potrà fare a meno di pensare a quello che è successo, è colpa dei suoi psicofarmaci se la figlia ha tradito il fidanzato con Zende.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, giovedì 9 ottobre 2025 su Canale 5 alle 13.45, Zende si recherà da Poppy per capire se Luna abbia davvero raccontato la verità ad RJ. Stando alle anticipazioni il Forrester continuerà a notare che la fidanzata non è serena, proprio quando lei proverà a raccontatgli la verità lui la interromperà perché deve andare al lavoro. Per l’ennesima volta dirà a Luna che non deve preoccuparsi perché qualsiasi cosa sia accaduta non potrà separarli perché lui la ama.

Anticipazioni Beautiful 4 ottobre 2025/ Liam ha dei dubbi su Poppy e sul suo rapporto con Bill, RJ la difende