Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 9 settembre 2025, Zende duro con RJ per gelosia, Hope prepara una sopresa per Thomas.

Non mancheranno le novità nella nuova settimana di Beautiful, come sempre in onda su Canale 5 alle 13.45. La soap opera americana non si ferma nemmeno durante il weekend e con le sue accattivanti trame riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori dalle nuove vicende dei protagonisti? Le anticipazioni rivelano che nell’episodio di martedì 9 settembre 2025 Luna ammetterà di sentirsi in colpa nei confronti della madre.

Da un po’ la fidanzata di RJ sta cercando di scoprire chi è suo padre, pensa però che le sue ricerche abbiano riaperto delle profonde ferite in Poppy. Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, martedì 9 settembre 2025, farà una promessa al fidanzato. Quale? Che proverà ad essere felice senza farsi più domande sulle sue origini.

Nei precedenti episodio la confessione di Thomas sulla morte di Emma ha spiazzato non poco Hope, sembra però che sia disposta a portare avanti la loro relazione lasciandosi tutto alle spalle. Nel frattempo Zende sarà sempre più geloso del cugino e rovinerà un momento romantico tra lui e Luna dicendo loro di essere piombato lì perché doveva prendere i disegni della nuova collezione.

Chiaramente invidioso di RJ alla Forrester Creations Zende inizierà a scagliarsi contro di lui. Lo accuserà di essere riuscito ad affittare una delle più costose case di Los Angeles solo perché è il figlio di Ridge e Brooke. Cos’altro accadrà nella puntata di martedì 9 settembre 2025? Le anticipazioni di Beautiful svelano che Hope organizzerà una sorpresa per Thomas, lui si convincerà del fatto che un giorno diventeranno marito e moglie.

