Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda dal 14 al 20 settembre 2025 svelano un colpo di scena tra Hope e Thomas.

Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 14 al 20 settembre 2025 regaleranno colpi di scena ed emozioni ai telespettatori storici della soap opera americana. Protagonisti indiscussi delle trame delle prossime puntate saranno ancora Hope e Thomas che, dopo aver parlato con i rispettivi genitori, si ritrovano nuovamente da soli a parlare del loro rapporto. Thomas spiega a Hope che l’anello di fidanzamento che le ha regalato e che, lei, per il momento, porta al collo, non è solo un oggetto ma è un simbolo del suo amore ribadendole di essere disposto ad aspettare. In un momento di profonda intimità, i due si avvicinano sempre di più fino a lasciarsi andare alla passione.

Mentre Hope e Thomas si vivono, Brooke e Ridge continuano a discutere dei sentimenti dei figli. Brooke ribadisce di essere preoccupata non solo per Hope ma anche per Thomas convinta che quest’ultimo soffrirà non considerando la figlia pronta ad un rapporto con lui mentre Ridge è sicuro che potranno avere un futuro insieme. Steffy e Finn, invece, dopo aver scoperto dell’anello di fidanzamento che Thomas ha regalato a Hope e della reazione di quest’ultima, continuano ad avere dubbi sulla coppia.

Anticipazioni Beautiful: nuovo triangolo tra R.J, Luna e Zende?

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 14 al 20 settembre 2025, tuttavia, svelano nuovi dettagli anche su ciò che accadrà tra Luna e R.J. Il figlio di Brooke e Ridge si è ormai trasferito nella casa sulla spiaggia dove trascorre una romantica serata con Luna. Quest’ultima gli confida di sentirsi pronta a fare un ulteriore passo in avanti nella loro conoscenza ma Zende, venuto a sapere del trasferimento di R.J. si presenta alla porta rovinando la serata romantica.

Invidioso dei successi di R.J, con il suo sarcasmo, Zende non fa nulla per nascondere l’invidia nei confronti del fidanzato di Luna che, da quando è rientrato in città, sta portando a casa un successo dopo l’altro. Eric, nel frattempo, in attesa della visita di controllo, confida a Donna e Katie di sentirsi molto fiducioso.

