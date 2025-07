Le anticipazioni di Beautiful dal 26 luglio al 3 agosto 2025 vedono Finn e Thomas sempre più ai ferri corti e Steffy costretta a schierarsi.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella di Beautiful le cui anticipazioni dal 26 luglio al 3 agosto 2025 mettono in evidenza il rapporto sempre più complicato tra Finn e Thomas. Il dottore non si fida affatto del cognato e prova in tutti i modi non solo a convincere Hope a mettere fine alla relazione ma anche ad allontanare Steffy dal fratello che si ritrova così a doversi schierare. Steffy, tuttavia, pur riconoscendo gli errori del passato di Thomas, difende il fratello provocando una frattura con il marito convinto che Thomas possa avere nuovamente gli stessi atteggiamenti del passato.

Ad alimentare le paure di Finn è Xander che ricompare all’improvviso raccontando al dottore dettagli inquietanti sulla notte in cui perse la vita Emma Barber. L’ex dipendente della Forrester racconta così al dottore che, quella notte, Thomas avrebbe seguito l’auto di Emma per impedirle di dire a Hope la verità su Beth. Secondo Xander, inoltre, ci sarebbero anche delle riprese che confermerebbero la colpevolezza di Thomas. Deciso a fare chiarezza sulla situazione, il dottore decide di affrontare direttamente Thomas che continua a respingere ogni accusa e a ribadire di voler costruire una famiglia serena con Hope e Daouglas.

Anticipazioni Beautiful: Eric si riprende

La relazione tra Hope e Thomas preoccupa non solo Finn che, per difendere la Logan rischia di mettere in crisi il suo matrimonio con Steffy, ma anche Brooke e Ridge che continuano ad avere idee discordanti sul rapporto tra i rispettivi figli. Secondo le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda fino al 3 agosto 2025, Brooke continuerà a non essere convinta della scelta di Hope di avere una relazione con Thomas mentre Ridge continuerà a difendere il figlio sottolineando i miglioramenti fatti rispetto al passato.

Luna, nel frattempo, decisa a scoprire qualcosa in più del rapporto tra la madre e Bill, decide di collaborare ad una fiera per il weekend tornando così a lavorare con Poppy e sperando che, trascorrere più tempo insieme, le farà scoprire qualcosa. Finn, infine, riceve finalmente buone notizie dall’ospedale sulle condizioni di Eric le cui condizionano migliorano sempre di più al punto che potrebbe essere dimesso nel giro di pochi giorni.

