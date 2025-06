Anticipazioni Beautiful, dal 7 al 13 giugno 2025: Ridge soffre per suo padre

Curiosi di scoprire le Anticipazioni Beautiful per la settimana che sta arrivando? Attenzione, perchè stavolta le emozioni si fanno davvero fortissime. Il protagonista assoluto è Eric che come sappiamo sta lottando contro una malattia terminale: il suo destino è segnato, ma i figli che tanto lo amano non si rassegnano. In particolare Ridge è distrutto nel vedere suo padre peggiorare di giorno in giorno, ed è tormentato dal dolore. Vede i suoi tremori e la sua fatica e senza dubbio stare a guardarlo è una sofferenza.

Ridge si trova in difficoltà anche con il figlio R.J, il quale ha una missione, quella di aiutare suo nonno nell’ultima collezione per la sfilata. Peccato che lui non ne sappia nulla di moda. Allo stesso tempo, Brooke reagisce in modo ancora diverso al dolore: si trattiene e non riesce ad esprimere completamente le sue emozioni. Non solo, Eric stesso ha nascosto tutto ai figli tranne a R.J e a Katie, i quali sanno invece tutto sulla sua tragica diagnosi. L’uomo sa di avere una malattia terminale ma vuole mostrarsi forte fino al momento in cui morirà affinchè i figli gli donino una fine degna di nota.

Anticipazioni Beautiful, dal 7 al 13 giugno 2025: Eric organizza una festa di addio

Le anticipazioni Beautiful dal 7 al 13 giugno 2025 ci svelano che nonostante la grave malattia, Eric continuerà a voler lavorare senza arrendersi. Lui vuole dar la parvenza a tutti di avere una vita normale, ma allo stesso tempo si è arreso alla diagnosi, consapevole di voler morire. Intanto, interviene anche l’ex moglie di Eric, Donna, la quale si preoccupa intensamente per lui e decide di non fermarsi nel convincerlo a curarsi. Non accetta che lui si sia arreso alla malattia ma purtroppo i suoi sforzi non valgono nulla: l’uomo è convinto di voler morire e di non piegarsi alle cure per la sua grave patologia.

Addirittura, decide di organizzare una festa sotto forma di sfilata, una sorta di addio che celebra allo stesso tempo tutti i suoi successi in termini lavorativi. Purtroppo, nonostante il sostegno e l’amore verso il padre, i figli sono preoccupati nel vederlo così fragile e debole. Riuscirà Eric ad organizzare al meglio la sua ultima festa?