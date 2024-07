Anticipazioni Beautiful, 1 agosto 2024: Ridge collabora con l’FBI

Tornano in onda le avventure di Beautiful su Canale 5 anche nella giornata di domani, giovedì 1 agosto 2024; ma cosa ci rivelano le anticipazioni della nuova puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Bill e Ridge sono impegnati nel piano per incastrare Sheila, farle confessare i crimini del passato e condannarla alla prigione a vita; tuttavia Stephen è preoccupato per l’assenza di Ridge, soprattutto in un momento così difficile per la sua famiglia, e non sa dove possa trovarsi.

Anche Brooke non sa riferire all’uomo che fine abbia fatto il Forrester, il quale si trova invece impegnato in gran segreto presso la sala di controllo dell’FBI; il suo obiettivo è infatti quello di seguire e monitorare, attraverso le telecamere, tutto ciò che accade a casa di Bill. Nel frattempo lo Spencer adotta una nuova strategia per mettere Sheila alle strette: l’uomo le rivolge infatti una inaspettata proposta di matrimonio, convinto che la diabolica rossa dirà di sì e acconsentirà a diventare sua moglie.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ripercorrendo invece quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Hope è ormai ben disposta nei confronti di Thomas e ha accettato il suo ritorno a collaborare con lei presso la “Hope for the future”. Steffy, tuttavia, è convinta che la Logan nutri un interesse per il capo stilista e decide così di metterla alle strette, chiedendole conferma.

Sheila intanto continua a rappresentare per tutti un vero e proprio pericolo pubblico: la donna è ancora a piede libero ma non sa che Bill e Ridge, in collaborazione con l’FBI, stanno tramando contro di lei al fine di smascherarla e farla confessare. A preoccupare è in particolare l’assenza di Ridge, che ha fatto perdere le sue tracce; Stephen è non solo preoccupato ma addirittura adirato con il Forrester, assente in un periodo così complicato per tutta la loro famiglia.