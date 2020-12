Anticipazioni Beautiful/ Puntata 1 dicembre 2020: come sta Katie? Tutti in ospedale

Beautiful, anticipazioni puntata 1 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 1 dicembre, Bill, Ridge e le sorelle di Katie sono in ospedale in attesa di avere notizie della donna e delle sue condizioni di salute. Finalmente arrivano i risultati delle analisi e purtroppo non sono buoni: Katie soffre di una gravissima insufficiente renale e, per riuscire a sopravvivere, deve necessariamente sottoporsi ad un trapianto. Parte quindi la caccia ad un donatore compatibile. Sally, dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Waytt, ha molti timori su come reagirà Quinn quando saprà la notizia ma il fidanzato le promette che non dovrà preoccuparsi di nulla. In realtà Quinn, confidandosi con suo marito Eric, dice al Forrester che non solo non riesce a far uscire per sempre dalla sua vita l’amica Shauna ma che spera anche che alla fine, quando le acque si saranno calmate, Waytt e Flo possano tornare insieme.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove siamo arrivati a Beautiful. Bill attende fuori all’ospedale che i medici gli dicano qualcosa di Katie. Purtroppo la donna non si è ancora svegliata da quando è svenuta a casa e lo Spencer è molto preoccupato perché si tratta di una persona che ha subito un trapianto di cuore. Seduto al suo capezzale, Bill piange e le parla dolcemente, confessandole di amarla e di non poter immaginare la sua vita senza di lei: le chiede quindi di risvegliarsi e di tornare ad essere felice insieme a lui e al piccolo Will. Poi lo Spencer chiama Brooke per avvisarla delle condizioni della sorella. Proprio la Logan in quel momento sta parlando con Ridge di quanto sia cambiata negli ultimi mesi la vita di Katie e di come sua sorella si sia rivelata una donna forte e molto determinata, in grado di prendersi in mano la sua vita e ritrovare la felicità. Non appena Bill le dice che Katie è in ospedale, Brooke e Ridge si precipitano in ospedale per avere maggiori informazioni. Brooke piange disperata, soprattutto dopo che il medico dice loro che non hanno ancora abbastanza dati per poter comprendere quali siano i motivi per i quali è svenuta e non si riprende. Il dubbio di Brooke è che il suo malore possa essere legato al cuore e al trapianto, per il quale il fratello Storm aveva sacrificato la sua vita proprio per consentirle di vivere.

Waytt è ancora in ginocchio e attende da parte di Sally una risposta alla sua accorata richiesta di matrimonio. Poiché la Spectra non parla e piange solo, Waytt ha paura che lei voglia rifiutare perché non si sente legata a lui e così prova a convincerla dicendo che lui la ama e che non riesce a immaginare un futuro senza di lei. In realtà si tratta solo di tanto stupore: Sally è commossa dalla richiesta di matrimonio e per l’emozione non riesce a parlare. Poi si riprende e spiega a Waytt che, pur amandolo moltissimo, non se la sentiva di dare una chance al loro rapporto perché aveva paura di essere lasciata e dimenticata nello stesso modo in cui Waytt l’aveva dimenticata la prima volta. Ma con questa proposta di matrimonio, Sally ha capito che Waytt vuole davvero impegnarsi nel loro rapporto: la sua risposta è quindi sì e non vede l’ora di trascorrere il resto della sua vita insieme a lui. Finalmente, dopo tanto tempo, i due fanno di nuovo l’amore e riscoprono la passione di un tempo. Poi si fanno molte coccole e iniziano a fantasticare su come sarà la loro vita quando finalmente riusciranno a sposarsi e tutte le vicende brutte che hanno dovuto affrontare in questo periodo saranno solo un brutto ricordo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA