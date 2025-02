Come ogni settimana Beautiful terrà compagnia ai telespettatori anche di sabato e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nella puntata di domani, sabato 1 marzo 2025. La soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale e tiene spesso tutti con il fiato sospeso con tante novità e colpi di scena inaspettati.

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 febbraio 2025/ Hope racconta a R.J. il rifiuto di Liam, Steffy ha paura

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nell’episodio di domani Finn farà entrare Sheila in casa e cercherà di far calmare la moglie dicendo che è arrivato il momento di avere un chiarimento. La Carter per l’ennesima volta dirà loro di essere cambiata, ciò che desidera è ricoprire il ruolo di madre e nonna senza fare del male a nessuno, la figlia di Ridge però non vorrà nemmeno ascoltarla. Intanto Liam racconterà a Wyatt che Steffy è tornata a casa dal marito, anche lui pensa che sia una scelta pericolosa e prematura perché il dottore di fronte alla madre biologica ha dimostrato di essere instabile emotivamente. Il fratello la pensa come lui, ancora una volta prometterà di proteggere la donna che ama e sua figlia.

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 febbraio 2025/ Sheila si reca a casa di Finn, Steffy terrorizzata

Beautiful, anticipazioni 1 marzo 2025: Finn chiede a Sheila di stargli lontano

Anche se ha capito che non ha mai smesso di amarla Liam si rassegnerà pensando di non avere più una chance con Steffy dal momento che ha deciso di tornare da Finn. Stando alle anticipazioni Deacon riceverà un’altra visita da Carter e Ridge a Il Giardino per chiedergli di nuovo informazioni su Sheila, lui però non dirà nulla. Forrester visibilmente infastidito minaccerà di fargliela pagare se dovesse succedere qualcosa alla sua famiglia. Nel frattempo Finn affronterà la Carter, le dirà di smetterla di provare a farsi spazio nella sua vita e in quella di Hayes.

Anticipazioni Beautiful, puntata 26 febbraio 2025/ Liam deluso, scopre che Steffy è tornata da Finn

Sheila dirà ancora una volta al figlio di essere cambiata e di amare lui e il nipote, Finn però le chiederà di dimostrargli il suo amore rimanendo lontana dalla sua vita affinché lui possa essere felice. La donna andrà via e Steffy continuerà ad essere molto turbata, lei è convinta che la Carter non si arrenderà così facilmente. Spaventata che possa tornare la Forrester prenderà una decisione molto dolorosa, andare via da Los Angeles insieme ai suoi figli.