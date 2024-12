I protagonisti di Beautiful con le loro intriganti vicende continuano ad appassionare sempre di più moltissimi telespettatori, questi infatti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi. La nota soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5 e lascia spesso i fan senza parole con tante novità e colpi di scena. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 10 dicembre 2024, queste faranno incuriosire non poco i fan della fiction.

Finn e Steffy si ritroveranno a parlare del loro rappono e di quanto entrambi apprezzino la loro storia d’amore e la loro vita insieme. Ricorderanno i momenti drammatici e difficili vissuti a causa di Sheila che avevano messo il loro matrimonio a dura prova. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che parleranno anche della brutta crisi che Hope e Liam stanno affrontando, lei però continuerà ad omettere al marito il fatto che Spencer l’abbia baciata.

Beautiful, anticipazioni 10 dicembre 2024: Brooke aveva già notato l’attrazione tra Hope e Thomas

Carter e Ridge alla Forrester Creations parleranno della rinascita creativa di Thomas e di come lui sia notevolmente cambiato. I due si soffermeranno anche sul grande successo ottenuto in Italia e di ciò che è successo tra Forrester e Hope. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che poco dopo arriverà anche Brooke. Queste rivelano che la Logan aspetterà di rimanere da sola con Forrester per esprimere le sue preoccupazioni, l’attuale situazione sentimentale della figlia non la fa stare affatto serena.

Il rapporto tra Thomas e Hope preoccupa non poco Brooke, a Ridge dirà che lei si era già accorta della forte attrazione che c’è tra loro, aveva infatti notato alcuni segnali ancor prima che si lasciassero travolgere dalla passione a Roma. Cos’altro succederà nell’episodio di martedì 10 dicembre 2024? Le anticipazioni di Beautiful al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.