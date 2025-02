Dopo la breve pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di Beautiful e come sempre tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Questi non vedono l’ora di assistere alle nuove ed intriganti vicende dei protagonisti della soap, in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5. Gli episodi oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, martedì 11 febbraio 2025. Cosa succederà? Hope davanti alla madre e a Liam ammetterà che non riesce a riconoscersi nelle azioni che ha compiuto ed è per questo che motivo che si sente persa, le sue parole faranno riferimento anche alla relazione con Thomas.

Beautiful, anticipazioni 11 febbraio 2025: Hope cambia idea, vuole lottare per salvare la sua famiglia

Nei precedenti episodi della soap opera americana la Logan sembrava essere convinta che mettere fine al matrimonio con Liam fosse la scelta giusta ma non ne sarà più così sicura. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di martedì 11 febbraio 2025 Hope inizierà ad avere molti dubbi, sarà pronta a riconsiderare le sue scelte e a lottare per salvare il suo matrimonio.

Nel frattempo Spencer raggiungerà Steffy a casa di Eric e le dirà di essere finalmente riuscito a parlare con Hope alla festa di Beth, lui spera di essere riuscito a mettere l’ex moglie in guardia da Thomas. Lei gli chiederà se è disposto a dare un’altra possibilità al suo rapporto con la Logan se lei cambierà idea sul divorzio. Cosa deciderà di fare Liam? Le anticipazioni di Beautiful al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere i nuovi episodi per scoprire tutto quello che succederà.

