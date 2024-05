Anticipazioni Beautiful, puntata 11 maggio 2024/ Sheila convince Bill dei sentimenti che nutre per lui

Anticipazioni Beautiful, 11 maggio 2024: Bill torna a ricattare Steffy e Finn

Domani, sabato 11 maggio 2024, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful nel pomeriggio di Canale 5. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Bill è andato a trovare Sheila in carcere e l’ha messa alle strette sui reali sentimenti che la donna nutre per lui. La rossa cerca così di convincerlo della sincerità dei suoi sentimenti. La donna, intanto, riceve in prigione anche un’altra visita, quella di Deacon: convinto che stia per essere condannata, le promette di non abbandonarla mai.

Intanto Taylor è raggiante dopo la reclusione della diabolica donna e va a trovare Brooke, sua ex nemica e con la quale ha ricucito i rapporti, per gioire insieme a lei: Steffy e Finn, infatti, a breve testimonieranno contro Sheila. Tuttavia i due protagonisti, proprio quando stanno per essere chiamati dal giudice, vengono avvicinati dallo stesso Bill: lo Spencer ha un piano per difendere la rossa e, per questo, avverte loro dei rischi che potrebbe correre Taylor in caso dovessero testimoniare contro Sheila.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda come sempre su Canale 5, Steffy e Finn sono convinti di voler denunciare Sheila ma allo stesso tempo vivono sotto le pressioni di Bill. Lo Spencer ha infatti significativamente destabilizzato la coppia, ricattandola affinché non testimonino contro la donna che ama: l’uomo è ormai troppo ammaliato dalla diabolica rossa e, pur di salvarla, arriverebbe addirittura a denunciare Taylor, che gli aveva sparato anni prima.

Nel frattempo, però, chi è all’oscuro delle strategie di Bill è proprio la stessa Taylor. La donna è felice dell’arresto di Sheila ma, allo stesso tempo, è all’oscuro del fatto che lo Spencer sta tramando contro di lei e sarebbe pronto a denunciarla per avergli sparato anni prima. Per questo l’uomo torna a mettere Steffy e Finn alle strette, i quali si trovano in una situazione molto complicata: a supportarli ci pensa Baker, che ribadisce loro la necessità di denunciare Sheila per assicurarle la prigione.

