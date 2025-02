Nuove intriganti vicende faranno incuriosire non poco i tantissimi fan di Beautiful che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. A tenere incollati i telespettatori al televisore nell’ultimo periodo sono stati soprattutto i problemi coniugali nati non solo tra Hope e Liam ma anche tra Steffy e Finn. I primi si sono detti addio dopo che la figlia di Brooke ha tradito il marito con Thomas, la Forrester invece si è trasferita da Eric perché ha paura del forte legame che c’è tra il dottore e Sheila. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Continua a stupire tutti la storica soap opera americana, in onda da lunedì a sabato alle 13.45, novità e colpi di scena di certo non mancano mai.

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 febbraio 2025/ Hope in preda ai dubbi, è pronta a lottare per Liam

Gli episodi di Beautiful oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni trapelate sul web nella puntata di domani, mercoledì 12 febbraio 2025, dopo essersi recato da Steffy Liam gli dirà che tiene molto a Hope e le augura il meglio. Lui però non può più ignorare il fatto di aver capito che è innamorato di lei e pensa che lasciarla sia stato un grosso errore.

Anticipazioni Beautiful, puntata 8 febbraio 2025/ Steffy dice a Ridge che ama Finn, Liam affronta Hope

Beautiful, anticipazioni 12 febbraio 2025: Brooke pensa che Hope e Liam supereranno la crisi

Alla Forrester Creation Ridge chiederà al figlio cosa sta succedendo davvero tra lui e Hope. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che i due verranno interrotti dall’arrivo i R.J. che permetterà a Thomas di evitare una fastidiosa conversazione.

Cos’altro succederà a Beautiful nell’episodio che verrà trasmesso mercoledì 12 febbraio 2025? Le anticipazioni rivelano che Brooke raggiungerà R.J. e Ridge e insieme parleranno ancora di Hope e Liam. La Logan si dirà speranzosa che i due si siano riavvicinati grazie alla festa di compleanno di Beth. Lei pensa che i due potrebbero ancora superare la profonda crisi che li ha spinti a mettere fine al loro matrimonio.

Anticipazioni Beautiful, puntata 7 febbraio 2025/ Brooke spinge Hope verso Liam, c'è ancora speranza?