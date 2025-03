Le vicende di Beautiful continuano a tenere incollati al televisore moltissimi telespettatori che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e lascia spesso tutti senza parole con tante novità e inaspettati colpi di scena. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 marzo 2025/ Nuova stagista alla Forrester, Ridge ancora preoccupato

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito all’episodio di Beautiful che verrà trasmesso domani, mercoledì 12 marzo 2025. Queste rivelano che Hope si recherà in ufficio da Thomas e farà in modo di creare una romantica atmosfera tra loro, dopo il rifiuto di Liam si è infatti riconciliata con il Forrester.

Anticipazioni Beautiful, puntata 8 marzo 2025/ Brooke scopre che RJ sta lavorando con Eric, sarà fiera di lui

Beautiful, anticipazioni 12 marzo 2025: nuovo confronto tra Ridge ed Eric, la situazione tra loro non migliora

Dopo aver parlato con Brooke Ridge deciderà di recarsi dal padre per avere un nuovo confronto, la situazione tra loro però non migliorerà affatto. Le anticipazioni fanno sapere che entrambi continueranno a difendere le loro posizioni e il Forrester senior dirà al figlio che la sua intenzione è quella di dimostrare che è ancora lui il capo della Forrester Creation perché è ancora un brillante e talentuoso stilista.

Eric è davvero determinato e non ha nessuna intenzione di arrendersi. Stando alle anticipazioni di Beautiful nella puntata che andrà in onda mercoledì 12 marzo 2025 Ridge sarà molto preoccupato per il padre, lui preferirebbe che l’uomo si limitasse a fare da mentore e da guida alle nuove generazioni.

Anticipazioni Beautiful, puntata 7 marzo 2025/ Ridge in ansia per Eric, chiede a Brooke di coinvolgere Donna