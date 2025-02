Cosa succederà nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, giovedì 13 febbraio 2025? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende catturano non poco l’attenzione di moltissimi fan. La soap opera americana viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 ed è sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Stando alle anticipazioni di Beautiful trapelate sul web nell’episodio di domani, giovedì 13 febbraio 2025, Hope si recherà a casa di Thomas e non riuscirà a trattenere le lacrime. Al figlio di Ridge dirà che il nuovo confronto con Liam ha fatto emergere vecchie e dolorose ferite causate da lui. A Forrester racconterà che lei e l’ex marito hanno parlato di Beth e del fatto che per mesi hanno creduto che fosse morta.

Beautiful, anticipazioni 13 febbraio 2025: Thomas chiede scusa a Hope e giura di essere cambiato

Cos’altro succederà nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani? Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Thomas si scuserà con Hope e ammetterà di aver commesso un errore terribile. Ancora una volta le giurerà di essere davvero cambiato e di averla sempre amata con sincerità.

Thomas ammetterà di essere stato ossessionato dalla Logan in passato, adesso però la ama senza alcuna ossessione e continua a metterla al primo posto come ha sempre fatto. Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata di giovedì 13 febbraio 2025 rivelano che Forrester farà di tutto per non perdere l’occasione di costruire un futuro con Hope, la donna che ha sempre amato.

