I tantissimi fan di Beautiful assisteranno a tante interessanti novità e colpi di scena nei prossimi episodi, con le loro intriganti vicende infatti i protagonisti li lasceranno spesso con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Quotidianamente sono tantissimi i telespettatori che si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio.

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 marzo 2025/ Nuovo confrontro tra Eric e Ridge, Hope romantica con Thomas

Gli episodi di Bebautiful, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nella puntata di domani, giovedì 13 marzo 2025? Stando alle anticipazioni Ridge, che non è riuscito a convincere il padre a ritirarsi, deciderà di lanciargli una sfida. Quale? Dovranno creare entrambi una collezione e saranno i clienti ad eleggere il vincitore. Senza alcuna esitazione Eric accetterà la sfida che gli ha lanciato il figlio e sarà anche sicuro di vincere.

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 marzo 2025/ Nuova stagista alla Forrester, Ridge ancora preoccupato

Beautiful, anticipazioni 13 marzo 2025: Eric accusa Ridge di essere geloso

Nell’episodio che verrà trasmesso domani la determinazione di Eric stupirà non poco Ridge che continua a pensare che per il padre sia arrivato il momento di rallentare con il lavoro e di riposarsi. Le anticipazioni rivelano che lui teme che il Forrester Senior possa stancarsi troppo a causa della sua età.

Eric, però, non ha nessuna intenzione di mollare la presa come gli ha consigliato il figlio. È convinto di voler continuare a lavorare alla sua nuova collezione e accuserà Ridge di essere geloso del fatto che R.J. ha deciso di lavorare con il nonno e non con lui. Cos’altro succederà a Beautiful nell’episodio di giovedì 13 marzo 2025? Le anticipazioni al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Anticipazioni Beautiful, puntata 8 marzo 2025/ Brooke scopre che RJ sta lavorando con Eric, sarà fiera di lui