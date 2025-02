Le vicende di Beautiful continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso, questi infatti sono curiosi di scoprire cosa succederà ai protagonisti nelle prossime puntate. Nell’ultimo periodo le tensioni non sono mancate e stanno mettendo a dura prova molti di loro, colpi di scena e novità continueranno a catturare non poco l’attenzione dei fan. La storica soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 febbraio 2025/ Hope in lacrime da Thomas, lui le chiede scusa

Ma cosa accadrà nel penultimo appuntamento settimanale di Beautiful? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani, venerdì 14 febbraio 2025. Queste fanno sapere che durante una chiacchierata con R.J. e Ridge la Logan continuerà a sostenere di essere convinta che Hope tornerà da Liam e proverà a salvare il loro matrimonio. Forrester però non è sicuro che Brooke abbia ragione, ha infatti paura che Spencer non riuscirà a perdonare l’ex moglie per averlo tradito con Thomas, la persona che lui odia di più al mondo.

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 febbraio 2025/ Liam tiene a Hope ma ama Steffy, vuole stare con lei

Beautiful, anticipazioni 14 febbraio 2025: Hope vuole riconciliarsi con Liam, come reagirà Thomas

Ridge non potrà fare a meno di dire a Brooke che Liam ha chiaramente detto di essere ancora innamorato di Steffy e di essersi reso conto che lasciarla è stato un terribile errore. Stando alle anticipazioni di Beautiful, nonostante Thomas abbia provato a convincere Hope, lei gli dirà che ha deciso di provare a salvare il suo matrimonio con Spencer.

Come reagirà Forrester? Le anticipazioni rivelano che nell’episodio di venerdì 14 febbraio 2025 Thomas augurerà il meglio a Hope, ma le ricorderà per l’ennesima volta che c’è una grande differenza tra lui e suo marito. Quale? Che nel suo cuore c’è solo lei, invece Spencer sarà sempre diviso tra lei e Steffy.

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 febbraio 2025/ Hope in preda ai dubbi, è pronta a lottare per Liam