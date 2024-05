Anticipazioni Beautiful, puntata 14 maggio 2024/ Taylor viene a sapere del piano di Bill…

La soap opera tra le più longeve ed apprezzate del panorama internazionale torna con il consueto appuntamento anche domani, su Canale 5. Le anticipazioni di Beautiful regalano al pubblico momenti di tensione: Sheila sembra avere tutte le carte in regola per poter uscire di prigione. Steffy e Finn hanno le mani legate e non possono testimoniare, a causa del ricatto di Bill sempre più coinvolto sentimentalmente verso la diabolica rossa. I protagonisti dovranno sbrogliare una pericolosa matassa con il rischio di finire nei guai.

Beautiful, anticipazioni 14 maggio 2024: Taylor viene a sapere del ricatto di Bill

Sheila è finita in prigione, ma sembra sicura di poterne uscire indenne e finalmente libera. La diabolica rossa non intende pagare per i suoi errori tutta la vita, e usa il suo fascino per convincere Bill a ricattare Steffy e Finn. Lo Spencer minaccia i due di denunciare Taylor alla polizia se dovessero osare testimoniare contro Sheila in tribunale.

La anticipazioni di Beautiful rivelano che Taylor viene a sapere da Steffy e Finn del piano di Bill per far uscire Sheila di prigione. La coppia confessa alla donna del fatto che non hanno denunciato la rossa a causa del ricatto dello Spencer che minaccia proprio la sua incolumità. Cosa pensa di fare Taylor per impedire che la diabolica donna rimanga in carcere e sconti la sua pena?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle puntate precedenti, Bill presenta delle prove alla prima udienza che rendono Sheila praticamente libera. Senza la contestazione e la testimonianza di Steffy e Finn, la rossa sta di fatto per uscire di prigione.

La donna diabolica che in passato ha attentato alla vita della coppia sta per tornare a piede libero. Steffy e Finn non possono fare nulla per impedirlo; denunciare Sheila significherebbe, infatti, condannare Taylor allo stesso destino a causa del ricatto di Bill.











