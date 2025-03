Con le sue intriganti vicende Beautiful continua a catturare non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e gli inaspettati colpi di scena. La soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5. Gli episodi, però, oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 14 marzo 2025? Stando alle anticipazioni di Beautiful Carter alla Forrester Creation rivelerà a Brooke e R.J. di essere molto felice che il ragazzo abbia iniziato a lavorare per l’azienda di famiglia. L’uomo però confesserà di essere un po’ preoccupato, teme che una nuova collezione di moda potrebbe mettere in pericolo le finanze dell’azienda che per via delle collezioni di Brooke e Hope sono già al limite.

Beautiful, anticipazioni 14 marzo 2025: Thomas e Hope si lasciano travolgere dalla passione

Nonostante sia preoccupato il Walton è però convinto che Eric sia ben consapevole di quello che fa, pensa anche che probabilmente creerà una collezione talmente strepitosa che riuscirà facilmente a ripagare tutte le spese.

Cos’altro succederà a Beautiful nella puntata che andrà in onda venerdì 14 marzo 2025? Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che alla Forrester Creation, dopo che Hope si è recata in ufficio da Thomas e ha provato a sedurlo, i due si lasceranno travolgere dalla passione. Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello succederà ai protagonisti, di sicuro colpi di scena e novità non mancheranno.

