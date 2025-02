La settimana di Beautiful sta per concludersi e in molti sono curiosi di scoprire cosa succederà prima della breve pausa del weekend. Come ogni sabato, domani 15 febbraio 2025 l’amatissima soap opera americana terrà compagnia ai telespettatori dalle 13.45 con la messa in onda di tre episodi anziché uno. Le anticipazioni fanno sapere che Liam continuerà a dire a Steffy che è innamorato di lei e che non ha intenzione di tornare indietro, ad oggi è certo di non voler salvare il matrimonio con Hope.

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 febbraio 2025/ Hope comunica a Thomas che vuole salvare il suo matrimonio

Più tardi la Logan incontrerà Liam e gli dirà di aver capito che dovrebbero riprovarci per il bene di Beth, lei vorrebbe ricominciare e ammetterà di aver commesso terribili errori. Come reagirà lui? Senza giri di parole Spencer le dirà che non pensa di poter perdonare il fatto che lei si sia avvicinata a Thomas, entrambi si vogliono molto bene ma decideranno di dirsi definitivamente addio. Intanto la crisi tra Finn e Steffy non si è ancora risolta, lui continua a dirle di potersi fidare di lui e del fatto che terrà Sheila fuori dalle loro vite ma lei ha paura. Il marito le ricorderà alcuni dei momenti più belli vissuti insieme con la speranza che questo possa riavvicinarli.

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 febbraio 2025/ Hope in lacrime da Thomas, lui le chiede scusa

Beautiful, anticipazioni 15 febbraio 2025: le parole di Ridge feriscono Eric, sarà furioso

Ci saranno altre interessanti novità nell’episodio che andrà in onda domani, le anticipazioni di Beautiful rivelano che alla Forrester Creations Eric dirà di nuovo al figlio che vorrebbe realizzare una collezione di alta moda con lui. Le parole di Ridge non gli faranno affatto piacere, infatti gli farà capire che non vuole concedergli una possibilità perché pensa che sia troppo vecchio per tornare a lavorare a nuove linee. Gli dirà poi di essere preoccupato per la sua salute e lo inviterà ad occuparsi di Donna e dei suoi Hobby senza pensare all’azienda.

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 febbraio 2025/ Liam tiene a Hope ma ama Steffy, vuole stare con lei

Le parole di Ridge feriranno non poco Eric, pensa che non si fidi più di lui nonostante sia stato lui a far ottenere alla Forrester Creation così tanto successo. Piuttosto offeso e arrabbiato accuserà il figlio di essere un ingrato e gli dirà che non gli permetterà di metterlo in un angolo. Nel frattempo Liam racconterà a Wyatt che Hope gli ha chiesto un’altra possibilità, si dirà felice per come è andato il loro confronto ma rivelerà al fratello che non si è sentito di riprovarci con l’ex moglie, soprattutto perché ha capito di essere ancora innamorato di Steffy.