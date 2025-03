Va in onda domani l’ultimo appuntamento settimanale di Beautiful e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende della soap, in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45.

Gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche su Mediaset Infinity. Ma cosa succederà domani, sabato 15 marzo 2025? C’è stato un momento di forte passione tra Hope e Thomas, lui più innamorato che mai vorrebbe fare sul serio, lei però ha paura di fargli del male. Le anticipazioni rivelano che la logan confesserà di essere molto attratta da lui, però il suo divorzio è ancora fresco e non è pronta per una nuova relazione. Il figlio di Ridge la rassicurerà dicendo che vuole solo averla accanto e che aspetterà il momento in cui si sentirà pronta. Intanto Eric continuerà a lavorare alla sua nuova collezione e si rivelerà un vero successo collaborare con il nipote. Forrester è al settimo cielo, però sta facendo anche i conti con la tensione che si è creata tra lui e Ridge.

Beautiful anticipazioni 15 marzo 2025: Ridge è preoccupato per Eric ma continua la sfida

Nonostante la preoccupazione per il padre sia davvero tanta, Ridge porterà avanti la sfida che gli ha lanciato. Al figlio dirà di essere molto fiero di lui e lo inviterà a continuare su questa strada e a mostrare il suo grande talento. Stando alle anticipazioni Hope chiederà a Thomas di riflettere bene per capire se sia davvero disposto a non avere con lei una stabile relazione. Lui la rassicurerà ancora dicendo che è pronto ad accontentarsi, i loro familiari però saranno preoccupati.

Il rapporto tra Forrester e Hope preoccuperà soprattutto Steffy e Booke, hanno infatti paura che il passato di Thomas possa riemergere negativamente. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Eric è consapevole del fatto che può contare sull’amore e sul sostegno di Donna. Però, nella puntata di sabato 15 marzo 2025 non dirà alla compagna che la sua malattia sta peggiorando per evitare che la verità possa ostacolare il suo obiettivo. Il Forrester Senior inviterà la Logan a prepararsi alla grande sfilata durante la quale lui e Ridge si sfideranno per eleggere il vero stilista di punta dell’azienda.

